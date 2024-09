La historia de amor de Raphaël Varane, la ex estrella del Real Madrid que cuelga las botas a sus 31 años

Raphaël Varane, una de las estrellas del fútbol europeo, ha emitido un emocionante comunicado en el que explica que "todo lo bueno tiene un final". El internacional francés es uno de los jugadores más admirados por los aficionados del deporte, y durante su paso por el Real Madrid consiguió 18 títulos, entre los que se encuentran cuatro Champions o tres Supercopas de Europa. Su mujer, Camille Tytgat, con quien comparte una historia de amor de más de diez años, y sus tres hijos, le acompañarán en esta nueva aventura.

© Getty Images

Tras anunciar que cuelga las botas a sus 31 años, Varane adelanta que seguirá en Como, el equipo italiano por el que fichó este verano, "solo que sin usar mis botas y espinilleras, sobre lo que espero compartir más pronto". Durante esta nueva etapa, estará acompañado por su mujer, Camille, y sus tres hijos: Rubén, Anaïs, y Elena. Raphaël y Camille se conocieron en el instituto de Lille, la ciudad natal de ambos, y desde entonces su vínculo es inquebrantable.

© GTRES

Su romance comenzó en 2010, tan solo un año antes de que el internacional francés fichara por el equipo madrileño. Camille, quien quería ser abogada, decidió posponer sus estudios de Derecho para acompañar a su pareja en la capital española. En 2015 pusieron el broche de a su historia en una ceremonia íntima en un pueblo costero de Francia conocido como "París, sobre el mar".

© @raphaelvarane

Dos años más tarde, en 2017, el matrimonio dio la bienvenida a su primogénito, Rubén. En 2021 nació Anaïs, la primera hija del matrimonio, y en abril de 2023 nació Elena, la más pequeña de los hermanos. Los tres, junto con su madre, son los mayores admiradores del jugador galo, y les hemos visto en la gran mayoría de partidos animándole desde las gradas.

Una emotiva despedida

"En mi carrera he asumido muchos retos, he estado a la altura de las circunstancias, casi todo se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida", comenzaba Varane en su comunicado, admitiendo sentir un gran orgullo y satisfacción al recordar todo lo vivido en el deporte de su vida. "Me ha encantado luchar por mí mismo, por mis clubes, mi país, mis compañeros de equipo y los seguidores de cada equipo en el que he jugado", reconociendo que defender cada escudo ha sido un honor y que no cambiaría nada. El internacional ha finalizado el anuncio agradeciendo a sus seguidores, compañeros de equipo y personal deportivo con el que ha trabajado "por hacer que este viaje sea más especial de lo que mis sueños más locos podrían haber previsto".

© Getty Images

El Real Madrid, su equipo durante una década (2011-2021), ha querido despedir al que fue una de sus estrellas: "Raphaël Varane permanecerá para siempre en el corazón de los madridistas como uno de los grandes centrales de la historia del Real Madrid y por representar siempre los valores de nuestro club". El equipo ha concluido su mensaje deseándole mucha suerte en esta nueva y emocionante aventura.