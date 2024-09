Así fue como Viviana, la mejor amiga de Edwin Arrieta, destapó el crimen de Daniel Sancho

La colombiana Viviana Ordosgoitia sabía que algo no marchaba bien cuando intentó contactar con su amigo Edwin Arrieta, el cirujano asesinado por Daniel Sancho en Tailandia, y no obtuvo respuesta. Tras varios intentos inútiles y angustiada por el extraño silencio del médico, decidió ponerse en contacto con el hijo de Rodolfo Sancho treinta seis horas después del crimen, para intentar averiguar cuál era el paradero de Arrieta con la ayuda de otras dos amigas del sanitario, Claudia Fragoso, encargada de organizarle el viaje hasta el país asiático, y Nancy Martínez de Jattin.

© vivi_ordosgoitia

"Daniel, entiende la angustia que tenemos. Necesito que como sea vayas a la Policía y al hospital y busques a Edwin, esto no es normal" le dijo Viviana a Daniel pensando que su amigo había sido detenido. Sin embargo, la respuesta que recibió la mejor amiga de Edwin por parte del chef fue aún más preocupante que tranquilizadora, pues este contestó diciendo: "Me tienen retenido haciéndome preguntas en vez de andar buscándolo. Si no es porque voy a la Policía nadie estaría haciendo nada". A lo que ella respondió: "Menos mal que fuiste a la policía. Tú di lo que sabes"

© vivi_ordosgoitia

Esto dejó bastante descolocada a Viviana, que lejos de darse por vencida y sabiendo que el que estaba detenido era Daniel y no su amigo le acabó suplicando: "Sancho, escríbeme. No me dejes de escribir. ¿Qué ha pasado, Sancho?" tras la cual no volvió a saber nada del chef.

© vivi_ordosgoitia

Sin embargo, ella no quedó muy convencida de lo que Sancho le había dicho, ya que percibió que su respiración estaba agitada y que se escuchaba mucho ruido y agua, por lo que tras conocer el terrible final de Edwin, se imaginó que en aquel momento él estaba limpiando la escena del crimen.

La última comunicación que Ordosgoitia tuvo con el cirujano fue un día antes del trágico suceso en el que perdió la vida, el 2 de agosto de 2023, y tal y como ha señalado ''él estaba feliz''. ·En la última conversación me dice que está en Bangkok, que se va para Koh Phangan, hablamos de muchas cosas pero jamás pensé que iba a ser la última vez que iba a hablar con él”.

© Getty Images

Las tres amigas del cirujano, que habían mantenido el contacto con su amigo en todo momento, acabaron acorralando a Sancho, quien fue detenido el 7 de agosto 2023 por la muerte y el descuartizamiento del cirujano colombiano y condenado el pasado mes de agosto a cadena perpetua por los tres delitos por los que fue enjuiciado: el asesinato premeditado, el descuartizamiento y la ocultación del cadáver; así como la destrucción del pasaporte de la víctima. Daniel también fue condenado a indemnizar con unos 107.000 euros a la familia del fallecido, que, en el momento de su muerte, dependía económicamente de él.

"Nosotras teníamos foto de su equipaje, de su pasaporte, de él en el avión, el todo el tiempo nos estaba compartiendo y estaba en constante comunicación” señalaron las amigas de Edwin, quien tras su sospechoso silencio fueron las encargadas de tirar de la manta de este crimen que conmocionó al mundo.