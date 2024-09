Michelle Pfeiffer rompe un pacto con su marido después de 30 años de matrimonio

Michelle Pfeiffer y su esposo, David E. Kelley, han cumplido 30 años de feliz matrimonio. La actriz y el productor de televisión se conocieron en una cita a ciegas en 1993 y ese mismo año contrajeron matrimonio en Santa Bárbara, California, el 13 de noviembre de 1993. La conexión resultó instantánea para esta pareja que acudió al cine para ver la película Drácula de Bram Stoker. Juntos han formado una bonita familia junto a sus dos hijos, Claudia Rose, de 30 años, a quien la artista adoptó antes de contraer matrimonio, y John Henry, que ahora tiene 29 años y vino al mundo nueve meses después de su unión.

© michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer y su marido David E. Kelley se casaron en 1993

Son de las pocas parejas en Hollywood que pueden presumir de tener una relación tan duradera, pero si algo siempre tuvieron claro es que había que establecer ciertos límites. Uno de ellos era no mezclar en ningún caso la vida personal y profesional, un pacto que hasta ahora habían cumplido, pero que han decidido romper después de tres décadas juntos. Pfeiffer, de 66 años, será la protagonista de la nueva serie de David E. Kelley, de 68. Margo's Got Money Troubles se llama esta ficción cuyo creador, escritor y productor ejecutivo es su marido, y en la que compartirá reparto con Elle Fanning y Nicole Kidman.

© Getty Images Michelle Pfeiffer y David E. Kelley con sus hijos Claudia y John el día que la actriz descubrió su Estrella de la Fama en 2007

Michelle Pfeiffer había expresado en reiteradas ocasiones la imposibilidad de trabajar juntos. La actriz tres veces nominada al Oscar confesó en The New Yorker en 2021 que aunque su marido, creador de Big Little Lies y Ally McBeal "escribe para mujeres como nadie", siempre tuvo una razón de peso para no trabajar con él. "He visto muchas parejas que parecen tener un matrimonio realmente bueno y luego trabajan juntos y al año siguiente solicitan el divorcio", explicó. Para Pfeiffer siempre ha sido "demasiado arriesgado" intentar combinar ambas parcelas de su vida. “Ambos somos bastante agresivos cuando trabajamos, así que si llego a casa y he tenido un mal día y estoy molesta por algo, quiero que él esté de mi lado porque no ha escuchado la otra parte. Eso tiene valor”, confesó en una aparición en 2022 en el show de Jimmy Fallon.

© Getty Images Michelle Pfeiffer protagonizará 'Margo's Got Money Troubles', la nueva serie de su marido, David E. Kelley

© Getty Images Michelle Pfeiffer y David E. Kelley en los Oscar de 2010

Margo's Got Money Troubles será el primer proyecto en el que Pfeiffer y Kelley trabajaran juntos. “¡2025 ya tiene un gran comienzo!”, compartió Pfeiffer. “Estoy emocionada de estar en tan fabulosa compañía en este momento", y etiquetó a David E-Kelly, Nicole Kidman y Elle Fanning. La serie está basada en la novela de Rufi Thorpe, sobre la vida de Margo Millet (Fanning), una estudiante universitaria de 20 años y madre soltera que se une a OnlyFans como una forma de llegar a fin de mes. Pfeiffer interpretará a la madre de la protagonista, Shyanne, que es camarera en Hooter's, mientras que Kidman interpretará a una mediadora entre Margo y su profesor de inglés, que también es el padre de su hijo.