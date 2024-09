El motivo por el que Can Yaman podría haber decidido alejarse del foco mediático

Can Yaman causó furor cuando apareció en el papel de Can Divit en la inolvidable Erkenci Kus, junto a Demet Özdemir, y se volvió un fenómeno lejos dentro y fuera de su país, Turquía. En poco tiempo no paró de ocupar tituales: un traslado a Italia, su historia de amor con la periodista Diletta que terminó en una sonada ruptura (después de que él le pidiera que se casase con él) y alguna que otra polémica. Algunos medios aseguran que han sido precisamente algunas noticias que ha generado su nombre, y los comentarios negativos que ha recibido, los causantes de que haya eliminado su perfil personal en redes sociales, donde acumulaba más de 10 millones de seguidores. Lo cierto es que en estos últimos cinco años su vida ha dado un giro importante, un tiempo en el que ha preferido alejarse del foco mediático. ¿En qué ha estado centrado durante estos últimos años? ¡No te pierdas los detalles en el vídeo!