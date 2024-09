Antonio Banderas protagoniza un anuncio con su hija Stella y a Melanie Griffith ¡le encanta!

"Stella y su papi. ¡Me encanta!", dice Melanie Griffith al compartir el anuncio que han protagonizado su ex Antonio Banderas y su hija Stella del Carmen. Padre e hija son los protagonistas del nuevo spot para Mercedes-Benz con el que tratan de dar a conocer las bondades de las infinitas opciones de personalización del nuevo Clase E de la empresa automovilística.

© antoniobanderas

Antonio y Stella protagonizan un divertido anuncio en el que vemos como la joven le presta el coche a su padre y éste se ve metido de lleno en el mundo de su hija, compartiendo cada una de sus rutinas al volante. El vehículo dispone de un sistema multimedia que almacena los hábitos del dueño del vehículo e incluso nada más subirte te da la bienvenida. Por eso no deja de causar risa cuando el actor hace una parada a tomar un café y le responden con el nombre de Stella, o incluso el propio automóvil le sugiere irse a pintar las uñas, algo que él no duda en aceptar. "Azul brillante, es atrevido", señala con la música de fondo de una nueva versión del tema tema Daddy Cool de Boney M, de 1976.

© mercedesbenz

Por el camino, también descubre algunas cosas sobre su hija que no conocía antes. Antonio Banderas y Stella han formado el dúo familiar perfecto por la conexión y estrecha relación que une a padre e hija refleja la esencia de las características del nuevo vehículo, revelan desde la propia firma. El actor aprovechó entre ensayo y ensayo de Gypsy, el cuarto musical dirigido por el malagueño, para grabar este anuncio que se rodó entre Madrid y Barcelona.

© mercedesbenz

Emocionados ante la boda de Stella

El resultado ha sido muy aplaudido Melanie Griffith, su exmujer y madre de Stella, con quien Antonio Banderas presume de tener una excepcional relación. En su última visita a El Hormiguero, el actor, director y productor malagueño recordó que gran parte de su éxito se lo debe a ella. " Yo me afianzo en ese mundo porque me enamoré de una persona con la que conviví veinte años y vivía una vida familiar y no jugué tanto el juego de Hollywood. Me marché cuando ese matrimonio se disolvió, porque con Melanie tengo una amistad profunda, posiblemente sea la mejor amiga que tengo". Estas cariñosas palabras le dedicó a la madre de su hija Stella del Carmen, con quien celebró la noticia de su compromiso. Stella anunció que se casará con Alex Gruszynski,su gran amor desde la infancia, una boda que volverá a unir a los que formaran una de las parejas más queridas y deseadas de Hollywood. Y por supuesto a su gran familia americana, como él la llama, que son además de Melanie, los otros hijos de la actriz, Dakota Johnson y Alexander Bauer, nacidos de sus anteriores matrimonios.