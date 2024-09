Carolina Herrera: '¡HOLA!' me recuerda a mi niñez en Caracas, cuando iba con mi madre a la peluquería y las señoras esperaban la revista como agua de mayo'

Carolina Herrera es sinónimo de elegancia, pero de una innata, de la que se lleva en el ADN y aflora sin aparente esfuerzo. Sigue la impronta de su madre, la genial diseñadora que 'reina' en Nueva York, pero con un estilo único y muy personal, al que contribuye el hecho de tener tres hijos: Olimpia, de 19 años, quien ya ha mostrado su inclinación por el mundo de la moda, Miguel y Atalanta. En buena parte gracias a ellos, conoce las nuevas tendencias y los gustos de las nuevas generaciones, algo que, según su perspectiva, tiene en común con nuestra revista: "¡HOLA! tiene el dedo en el pulso de lo que está pasando", argumenta, "y satisface la curiosidad, espero que sana, de todos por la vida de otros. Cuando la leo, el tiempo pasa más rápido. Me absorbo en lo que conozco y en lo que no. ¡Me divierte curiosear por sus páginas! Es un ritual semanal para la mayoría, aunque algunos lo niegan", nos cuenta entre risas. La vida de la directora creativa de The House of Herrera Fragrances es tan agitada que "mi 'momento ¡HOLA!' casi siempre ocurre en los aviones", confiesa.

© Pepe Botella Carolina Herrera, hija de la genial diseñadora del mismo nombre que 'reina' en Nueva York, es uno de los rostros habituales de ¡HOLA!

Recuerdos de niñez

"¡HOLA! me recuerda a cuando era niña, en Caracas, a finales de los 70 o principio de los 80. Acompañaba a mi madre a la peluquería y todas las señoras comentaban las páginas de la revista. ¡La esperaban como agua de mayo!". Después de tantos años leyendo ¡HOLA!, hay personajes que aparecen en nuestras páginas que le encantaría conocer: "Carlota Casiraghi… ¡Y obviamente a Brad Pitt!", el actor de Hollywood que, a los 60 años, y tal como acaba de demostrar en el Festival de Cine de Venecia, sigue siendo un galán para quitar el aliento. "¡No me considero 'celebrity' para nada!", nos revela con su habitual cercanía. "Cuando alguien me para por la calle, para decirme que me vio en ¡HOLA!... ¡me muero de vergüenza! Me suelen decir: '¡Te ves mucho mejor en persona!'… Lo que no sé si es un cumplido o no", cuenta muerta de risa.

Precisamente, porque Carolina Herrera es una persona muy discreta, que se siente feliz y cómoda con el anonimato, cuando le preguntamos cómo le gustaría que comenzase un texto sobre su vida, nos dice: "La misteriosa historia de…". Y si le pedimos que nos hable de las noticias que le gustaría leer sobre ella en nuestras páginas, se apresura a pedir: "Verdades positivas e inspiradoras". Carolina Herrera, no hay más que verla, vive un momento inmejorable y así nos lo quiere transmitir: "Estoy feliz, en paz, agradecida y llena de planes y proyectos".

© Archivo ¡HOLA! La portada que se dedicó a su boda con Miguel Báez 'Litri', en diciembre de 2004 © Archivo ¡HOLA! Protagonista de nuestro especial de moda 'prêt-à-porter' primavera/verano 2007