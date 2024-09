Se ratifica la condena a tres años y tres meses de prisión de Josep Santacana tras desestimarse su recurso

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de Josep Santacana, a través del cual el exmarido de Arantxa Sánchez Vicario solicitaba anular su condena a tres años y tres meses de cárcel por un delito de alzamiento de bienes. La resolución llega tras el juicio celebrado hace un año, donde el empresario y la extenista se sentaron en el banquillo por descapitalizar su patrimonio para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.

De esta forma, la Justicia ratifica la sentencia a la que este fue condenado el pasado enero, tal y como recoge Europa Press. En su recurso, Santacana alegaba que se vio vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la defensa y a un procedimiento con las debidas garantías, debido al acuerdo de conformidad que firmó Arantxa con la Fiscalía reconociendo su culpabilidad y atribuyendo a su ex la responsabilidad de lo ocurrido.

La Audiencia de Barcelona tampoco ha tenido en cuenta que la defensa del empresario afirmase que las pruebas contra él fuesen insuficientes, ni ha atenuado la condena teniendo en cuenta que la duración global del procedimiento penal ha sido prácticamente de 8 años, como exponían sus abogados en el recurso.

Argumentos de apelación que se han desestimado considerando que es el cerebro de la operación y la persona que gestionaba el patrimonio de Arantxa, quien en definitiva habría ideado las operaciones de despatrimonialización que impidieron a Arantxa Sánchez Vicario pagar la deuda contraída con el Banco de Luxemburgo.

Santacana recurrirá al Tribunal Supremo, como ha confirmado su abogado Juan Segarra, quien ha explicado cómo se encuentra su cliente ante la posibilidad de tener que ingresar en prisión: "Está indignado y preocupado porque no entendemos el sentido de la sentencia", ha dicho en declaraciones a la citada agencia.

Sobre el juicio que tuvo lugar en 2023 ante la titular del 25º Juzgado de lo Penal de Barcelona, fueron diez sesiones no consecutivas las que conformaron la vista oral. Un proceso que tuvo lugar más de tres décadas después desde que la que fuera la mejor tenista española de todos los tiempos tuviera sus primeros problemas con el Fisco.

Tras la sentencia, se esperaba que la exnúmero no entrara en la cárcel -fue condenada a dos años, el mínimo para evitar prisión- dado que pactó declararse culpable, colaboró con la Justicia y devolvió casi dos millones al banco (1.874.408). Durante el proceso, no pudo soportar la presión que sufría en esos momentos y se derrumbó en su declaración ante el juez, mientras señalaba a su exmarido como el responsable de todo.

En el plano familiar, la tres veces ganadora de Roland Garros tienen dos hijos junto al empresario que nacieron fruto de su matrimonio, Arantxa (15 años) y Leo (13), mientras que él en pocas semanas será padre de nuevo junto a su actual pareja, Beatriz. "No me arrepiento de haber dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado el control de todo lo que tenía. Tenía que haber separado el amor del resto de mi vida", confesó la laureada deportista a ¡HOLA! sobre el drama de su vida, en su primera entrevista después de su divorcio.