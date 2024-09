Emma García cuenta cómo fue trabajar con José María Almoguera y Carmen Borrego en el mismo programa: 'Me dio mucha pena'

El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera ha hablado por primera vez en televisión de como está viviendo el distanciamiento con su madre. Sus palabras en De Viernes no pasaron desapercibidas, en especial para quienes han trabajado codo con codo tanto con él como con Carmen. Emma García, además de comentar la entrevista del nieto de María Teresa Campos, también ha compartido con los espectadores cómo eran aquellos momentos en los que madre e hijo coincidían en el programa.

© @emmagarciaweb

Emma ha contado en Fiesta que durante una entrevista a Carmen Borrego en Viva la vida en la que las preguntas estaban enfocadas a un tema complicado, José María, presente en plató ya que pertenecía al equipo de producción, "estaba enfrente con los cables y sufriendo". Además, ha admitido: "Me afectaba e incomodaba verle sufrir", ya que "él sufría porque es su madre, y si veía a su madre pasarlo mal, pues él lo pasaba mal". "Me dio mucha pena", ha asegurado la presentadora.

Una entrevista dolorosa

Por todo ello, las palabras de José María en su primera entrevista televisiva le han parecido dolorosas, aunque agradece tener su versión de lo que está ocurriendo. Emma García afirma que el hijo de la colaboradora de Vamos a ver "tiene todo el derecho a hablar" ya que se ha hablado de él en la gran mayoría de platós, "igual que tenemos todo el derecho a dar nuestra opinión sobre él y lo que ha dicho", concluía.

© GTRES

Tras un análisis de la entrevista, Emma ha dado su opinión sobre el detonante que desató el conflicto familiar y confiesa que cree que fueron los audios filtrados donde se escuchaba a su Paola criticar a la familia de Carmen Borrego. Además, confiesa que la colaboradora debería haber intentado solucionarlo en cuanto se hubiese enterado.

Uno de los temas principales fue su relación con su ex pareja y madre de su hijo, Paola Olmedo, y José María aclaró que se separaron manteniendo una buena relación. Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención fueron las dedicadas a su tía Terelu. "Hablo con ella poco, pero hablo con ella", afirma para más tarde añadir que "no la llamo para quedar a comer". Además, confirma que le dolieron muchas de sus actitudes de los últimos meses. "Esos silencios molestan", comenzaba, y aunque explicara que Terelu defendiera a su hermana, lo doloroso "no es lo que ha dicho, es cómo lo ha dicho", subrayando que "son los tonos, son las caras, son los gestos" lo que más "me ha dolido".