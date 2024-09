Recordamos las bodas en la familia Osborne días antes del 'sí, quiero' de Ana Cristina Portillo

Este sábado, 28 de septiembre, Ana Cristina Portillo se casa con el ingeniero Santiago Camacho en la catedral de Jerez de la Frontera, un templo cargado de significado donde se bautizó y también hizo la comunión. Después, el banquete tendrá lugar en la finca Santiago, que perteneció a los abuelos maternos de la novia, el bodeguero Beltrán Domecq González y Ana Cristina Williams. "Celebrar mi boda allí es mi sueño, como hicieron mis hermanas, y una manera también de estar más cerca de mi madre", contó Ana Cristina en ¡HOLA! hace unos meses. A una semana del 'sí, quiero', recordamos los enlaces de Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, que fueron portada de nuestra revista.

© GTRES

Alejandra Osborne, hija mayor de Bertín Osborne y la recordada Sandra Domecq, se casó el 25 de octubre de 2003 con Joaquín Buendía Martín en la iglesia San Miguel, de Jerez de la Frontera, la misma en la que se casaron sus padres en 1977. La ceremonia religiosa comenzó a las nueve de la noche con el cantante como padrino y una terrible noticia que empañó la felicidad de la novia. Horas antes de pronunciar el 'sí, quiero', una de sus mejores amigas fallecía en un accidente de tráfico cuando viajaba de Madrid a Sevilla para estar presente en la boda.

© GTRES

Para su gran día, Alejandra apostó por un traje de inspiración medieval formado por un abrigo marrón y un vestido dorado, diseñados por ella misma. "Mi hija no me enseñó su traje de novia hasta horas antes de la boda. Y me había dicho: 'No te voy a decir cómo es... para que no asustes'", contó Bertín en ¡HOLA!. Los recién casados celebraron su amor en la finca familiar Santiago hasta altas horas de la madrugaron. En el banquete no faltaron productos de la tierra y vino de Jerez, y después del baile se sirvió un chocolate con churros.

© GTRES

Ocho años después y ya sin la presencia de Sandra Domecq, que falleció el 13 de agosto de 2024, pronunció el 'sí, quiero' Eugenia Osborne. La novia llegó a la iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera del brazo de su padre y padrino diez minutos antes de las 12, la hora prevista para iniciar la ceremonia. En ese momento, se descubrió el secreto mejor guardado de todas las bodas. Eugenia, que acababa de licenciarse en Psicología, eligió un original diseño de Miguel Palacio para casarse con el empresario Juan Melgarejo "Aunque Miguel me ha hecho esta maravilla, yo he aportado ideas. Al principio yo quería un traje de estilo hippy, pero luego me empeñé en que tenía que ser como los que salen en la película Gladiator", dijo la novia en ¡HOLA!.

© GTRES

Convertidos en marido y mujer, Eugenia y Juan se trasladaron hasta la finca familiar Santiago para poner el broche de oro a un día lleno de emociones. Tras el cóctel y el almuerzo, los recién cortaron la tarta y después la novia abrió el baile con su padre y padrino al son del vals de La Cenicienta, en la versión de la película de Walt Disney, al que siguió la inolvidable I’ve got you under my skin, en la voz de Frank Sinatra. "Ha habido momentos en los que casi se me escapa la lágrima. Estoy feliz, muy feliz", aseguraba Eugenia en la revista.

© GTRES

Claudia, la más pequeña de las tres hijas de Bertín Osborne y Sandra Domecq, se casó el 2 de octubre de 2021 con José Entrecanales Carrión, el mayor de los cuatro hijos de José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, y María Carrión. La boda se celebró la iglesia de San Miguel, la misma donde se casaron los padres de Claudia y sus dos hermanas mayores, Alejandra y Eugenia. A las 12:00 horas, con puntualidad británico, llegó la novia acompañada de su padre y padrino, seguida de su hermana pequeña, Ana Cristina, que se encargó de ayudarla con el vestido, un diseño de T.ba, la firma de las hermanas jerezanas Mercedes y Fernanda López de Carrizosa.

© GTRES

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados se trasladaron a la finca Santiago, la casa de campo situada a las afueras de Jerez de la Frontera donde vivió Sandra Domecq hasta el final de sus días y donde ahora sus hijas pasan largas temporadas.

© GTRES

En un día tan importante, Claudia dedicó un emotivo mensaje a su madre, fallecida hace 20 años. "Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo… Cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… Pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo", escribió.