Valeria Mazza y Alejandro Gravier vuelven a vestirse de novios y reviven la emoción de su boda 26 años después

El 9 de mayo de 1998, todo un país se paralizó para ver la boda de Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier. La romántica ceremonia en el Santísimo Sacramento, que precedió a la gran fiesta en el Hipódromo de San Isidro, se transmitió en vivo por televisión para más de 30 millones de argentinos, y las imágenes exclusivas de ¡HOLA! dieron la vuelta al mundo. Han transcurrido 26 años, pero el tiempo parece no haber pasado para la famosa top model. Camino de las tres décadas de matrimonio y padres de cuatro hijos —Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína—, a los que hemos visto nacer y crecer, la pareja sigue tan unida como el primer día. Ahora, con motivo del 80 aniversario de ¡HOLA!, Valeria vuelve a ponerse su vestido de novia, un diseño de su gran amigo Giorgio Armani, y Alejandro "desempolva" su chistera y su chaqué, para revivir la emoción de aquel momento inolvidable. "Ha sido muy divertido. Además, nos ha traído un montón de recuerdos de esa noche tan especial en nuestras vidas".

© ¡HOLA! La portada que protagonizaron en mayo de 1998. La 'top' ha vuelto a ponerse su vestido de novia, firmado por Giorgio Armani

—Parece mentira, pero han pasado 26 años desde aquel día. ¿Qué recuerdos tenéis de ese momento?

VALERIA. —Cada vez que pienso en mi boda, me digo a mí misma: "¡Qué locura! ¡Cuánto trabajo, dedicación y empeño!". Y eso que el que más estuvo detrás de todo fue Alejandro, que se ocupó de cada detalle. Tuvimos 1.200 invitados e hicimos traer una carpa que no existía, en esos momentos, en Argentina. Tampoco existía el suelo damero, en blanco y negro, que encargamos para la pista de baile. También recuerdo la cantidad de velas que había. Eran cerca de 3.000 y empezaron a fabricarlas meses antes. Fueron tantos detalles tan especiales que, cada vez que pienso en la boda, digo: "¡Cuánta energía para poder hacer todo esto!". Hoy, si me caso, invito a mis hijos, a nuestros padres y a nadie más (ríe).

ALEJANDRO. —Fue espectacular, la fiesta soñada que estuvimos trabajando durante un año. Y la verdad es que quedó muy linda. De lo que más orgulloso me siento es de que, cuando vimos la boda con nuestros hijos, nos dijeron: "¡Qué lástima que nosotros no estuvimos ahí!" (risas).

—¡Lo que es increíble, Valeria, es que, tanto tiempo después y con cuatro hijos, te quede así el vestido de novia!

—Hubo que hacer un pequeño ajuste porque mi físico, con esta edad y teniendo cuatro hijos, no es el mismo que cuando tenía 27 años, pero tampoco pretendo que lo sea. Lo increíble es que, si hoy me volviera a casar, me haría exactamente el mismo vestido. Me parece que Armani interpretó a la perfección lo que yo quería.

—Alejandro, no me dirás que no está impresionante tu mujer.

—Mi mujer estaba y está impresionante (ríen).

Sus hijos, el mayor orgullo

—Hemos sido testigos de vuestra boda, del nacimiento de vuestros hijos, de vuestras vacaciones y cumpleaños y de muchos retos profesionales, hasta este mismo verano, con el debut en el escenario de vuestra hija Taína. ¿Qué significa ¡HOLA! en vuestras vidas?

—Sí, la verdad es que habéis sido testigos de todos los momentos más bonitos e importantes de nuestras vidas. Somos parte de la familia. Es muy bonito saber que ¡HOLA! siempre nos acompaña y nos encanta que siga siendo así.

© JUAN JAUREGUI (@jaureguijuanph) Valeria Mazza y Alejandro Gravier posan en Buenos Aires, de nuevo, como recién casados. Tenían muchas ganas de participar en esta sesión de fotos en la que recreamos su boda y, tras un verano muy ajetreado, conseguimos cuadrar fechas en los primeros días de septiembre para retratarlos, como ya hicimos hace 26 años, cuando se dieron el 'sí, quiero' en la Basílica del Santísimo Sacramento de la capital argentina.

—¿Cuál de las portadas o reportajes que habéis protagonizado os ha hecho más ilusión?

—La verdad es que es difícil elegir uno, porque son muchos reportajes y portadas, pero me encantan todos los que hemos hecho en Punta del Este. Siempre sacamos fotos en nuestra playa, en verano, en Finca Valeria con toda la familia. Me encantaba hacer esos reportajes con los niños pequeños, nos divertíamos mucho.

—Como lectora, ¿cuál es tu momento ¡HOLA!?

—Me encanta levantarme, desayunar y tomar mate, como buena argentina. Ahí me tomo siempre un rato para leer e informarme.

—¿Eres de las que coleccionan números antiguos en casa?

—Tengo todas las revistas ¡HOLA! en las que estamos nosotros, eso seguro, y muchas de las que tengo expuestas han cambiado de color con el paso de los años. ¡Me encanta!

—Veintiséis años después de vuestra boda, ¿qué os mantiene tan unidos o más que el primer día? ¿Cuál es vuestro secreto como pareja?

—Secretos no hay. Creo que, en nosotros, ha funcionado que lo pasamos bien juntos y que, más allá del proyecto de familia, también tenemos proyectos como pareja y buscamos nuestros momentos para estar juntos y divertirnos.

—Valeria, ahora que tus hijos son ya mayores, ¿qué sientes cada vez que ves la familia que habéis formado?

—Un placer absoluto. Sin lugar a dudas, nuestro mayor orgullo son nuestros hijos y es de lo que hoy estamos felices y disfrutamos.

—Ahora cada uno va y viene a uno u otro lado del mundo. ¡Tendréis que viajar constantemente!

—Sí, hoy seguimos viajando por nuestras actividades y, además, porque Balthazar, nuestro hijo mayor, vive en Madrid. Y a Tiziano, que es campeón sudamericano de esquí, también lo vamos siguiendo un poco.

—Taína os ha salido artista. ¿Cómo la ves enfocada en su sueño de cantar?

—La verdad que es que lo disfrutamos todos. Nosotros y sus hermanos. Nos encanta que así sea, porque Alejandro y yo hemos sido deportistas y usábamos el deporte como una forma de educación para nuestros hijos. Con Taína empezamos a hacerlo y, en un momento dado, empezamos a cambiar sus clases de natación, hockey y tenis por las de canto, baile, actuación e instrumentos musicales. Es lo que le gusta y a lo que le encantaría dedicarse en un futuro.

© JUAN JAUREGUI (@jaureguijuanph) 'Secretos no hay. Creo que, en nosotros, ha funcionado que lo pasamos bien juntos y que, más allá del proyecto de familia, también tenemos proyectos como pareja', nos dicen. Valeria y Alejandro son padres de cuatro hijos: Balthazar, de 25 años, que vive en Madrid; Tiziano, de 22; Benicio, de 19, y una niña, Taína, de 16, a los que han transmitido su amor por España

—¿Qué noticia te encantaría dar a través de nuestras páginas?

—Nos encantaría que ¡HOLA! dé cada noticia importante de nuestras vidas. Ahora estamos organizando la presentación de nuestro documental en España, y me gustaría hacer la portada y darles la noticia. También anunciar el día de mañana el casamiento de nuestros hijos y, más adelante, que nos van a convertir en abuelos.

—Si tuvierais que poner un titular a vuestro momento actual, ¿cuál sería?

—"Disfrutando el camino recorrido", ese sería el titular.

—Después de pasar el verano en España y los meses que estuviste aquí antes por tu trabajo en televisión, ¿qué proyectos tienes?

—Ahora estoy presentando en Argentina una nueva línea de zapatos que me tiene muy ilusionada y, después de unos viajes que tenemos programados, nos instalaremos en Finca Valeria hasta enero, que es cuando comenzará la nueva edición de Bailando con las estrellas. Volver a empezar el año en España me hace feliz. Un beso enorme y felicidades por este aniversario.