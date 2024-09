El refugio de Ana Villarrubia tras su traumática ruptura con el tío de Íñigo Onieva hace quince días

Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa Quintana, está pasando por un momento especialmente delicado. Hace 15 días, anunciaba a través de su perfil público su dolorosa ruptura con Pedro José Onieva, tío de Íñigo, al que dedicaba estas duras palabras: "Lo que hay y hubo detrás… Eso… no lo sabe nadie. Nadie jamás lo sabrá. El infierno en vida, eso que si me cuentan me cuesta creer… Un lobo con piel de cordero. (...) Sí tengo que sentirme identificada con tantas y tantas mujeres, no voy a ser menos. Las cosas tienen nombre, y solo por ese apelativo han de ser denominadas. El daño está hecho. En la recuperación ya me encuentro. Esto a él le hará más fuerte, lo sé, pero no me hace más frágil a mí. Solo me recuerda lo duro de lo que he vivido. Lección aprendida".

Junto a este contundente mensaje, la psicóloga compartía algunas imágenes muy significativas, como los papeles de los votos del día de su boda con el tío de Iñigo Onieva. Unos documentos que mostraba destrozados en mil pedazos y compartía con sus más de quince mil seguidores. La separación, que se producía tan solo cinco meses después de su boda, ha causado un gran dolor en la colaboradora. Transcurridos quince días del anuncio de su ruptura, Ana ha encontrado refugio en sus amigos y sus compañeros de trabajo y, poco a poco, va recuperando la sonrisa. Todos los detalles, en este vídeo.