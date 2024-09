Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa Quintana, anuncia su traumática ruptura con el tío de Íñigo Onieva cinco meses después de su boda

Ana Villarrubia, psicóloga y colaboradora de televisión en el programa Mañaneros de TVE, es una de las caras conocidas de la pequeña pantalla. Se casó en 2016 con el hijo mayor de Ana Rosa Quintana, Álvaro Rojo, aunque ese primer matrimonio no llegó a buen puerto. A comienzos de año, Ana comenzaba una bonita relación con Pedro José Onieva, tío de Íñigo Onieva. Una historia de amor fulgurante y aparentemente idílica que también acababa en boda. El 15 de marzo se celebraba la ceremonia civil en una notaría de Madrid. Aunque la pareja tenía previsto casarse en el mes de mayo, finalmente decidían adelantar el enlace a la espera de una fiesta por todo lo alto, rodeados de amigos y familiares. Una fiesta que nunca ha podido celebrarse porque la relación ha terminado de manera abrupta. Así lo ha comunicado este mismo sábado la psicóloga en una durísima carta.



© anavillarrubiamendiola

"Todo empezó porque él quería que todo se supiese. Él quería que todo se airease, que no hubiera malos entendidos y qué mejor que todo el mundo supiera de lo nuestro antes de que cualquier ex pudiera dudar. Y yo entendí que por amor y la lealtad extraordinarios que le tenía (increíble el amor que sentí) era una buena forma de hacerlo (aún a costa de mi familia)". Así comienza Ana este relato que ha compartido en su perfil público y que va acompañado de varias imágenes muy significativas. Entre otros documentos, podemos ver los votos escritos en una hoja que en su día se dedicó la pareja. Unos papeles que la colaboradora muestra rotos en mil pedazos, al igual que otros recuerdos de esta breve historia de amor.

© anavillarrubiamendiola

La psicóloga, visiblemente destrozada, continúa con su relato: "Lo que hay y hubo detrás… Eso… No lo sabe nadie. ESO NO LO SABE NADIE. Nadie jamás lo sabrá. El infierno en vida, eso que si me cuentan me cuesta creer… UN LOBO CON PIEL DE CORDERO. Y lo imposible que solo sabes que lo estás viviendo porque algo dentro de ti te pide que te evadas y que trates de verte y releerte desde fuera con el único objetivo de actuar como una profesional. Si me equivoqué en las formas iniciales, si me equivoqué al confiar en quién era, esto al menos es coherente. Si esto tiene que ser el cierre de las redes, que lo sea".

© anavillarrubiamendiola

Tan solo cinco meses después de darse el sí, quiero con Pedro José Onieva, Ana confiesa lo mal que lo está pasando: "Si esto es una de las representaciones del mal trato sufrido, que lo sea también. Sí tengo que sentirme identificada con tantas y tantas mujeres, no voy a ser menos. Las cosas tienen nombre, y solo por ese apelativo han de ser denominadas. El daño está hecho. En la recuperación ya me encuentro. Esto a él le hará más fuerte, lo sé, pero no me hace más frágil a mí. Solo me recuerda lo duro de lo que he vivido. Lección aprendida". Así termina Ana esta durísima carta que ha querido compartir con sus seguidores. Muchos de ellos le mandan mensajes de ánimo, como su compañero en Mañaneros Alberto Herrera: "Cada día, cuando te escucho hablar, te aplaudiría. Hoy lo hago por aquí y el lunes, te abrazo. Mucho ánimo. Tú sabes que puedes".

Tras la boda, la pareja desvelaba que tendría que vivir a caballo entre la capital de España y la ciudad andaluza. Pedro José Onieva, abogado de profesión, reside en Córdoba. Ana confesaba que estaba muy feliz con la idea y así lo compartía en su perfil público: "Porque si me estrello… (que ya lo he hecho) habrá merecido la pena una y mil veces. Te quiero, como solo tú te mereces", escribía sobre su marido y añadía: "Que sepas que la quiero vivir tanto aquí como en Baena, tanto en Madrid como en cualquier lugar de Andalucía". Una historia que no ha tenido un final feliz, como así ha contado la protagonista este mismo sábado.