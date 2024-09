La romántica declaración de amor de Elena Furiase a su marido, Gonzalo Sierra, en su tercer aniversario de boda

Hace tres años, Elena Furiase se daba el sí, quiero con su marido Gonzalo Sierra. Una espectacular boda que se pudo ver en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA! Esta semana se ha cumplido el tercer aniversario de aquel día tan especial y la actriz le ha dedicado a su marido unas emotivas y románticas palabras: "Hoy, 18 de septiembre, hace tres años que nos casamos y haciendo referencia al eclipse, que nada ni nadie se interponga nunca entre nosotros para oscurecer lo que tú y yo tratamos siempre de iluminar. Te quiero tanto… Gonzalo. Que sigamos creciendo unidos, con nuestra familia, y esa suerte que siempre nos acompaña. Y que Dios nos siga bendiciendo, Amén!".

Elena y Gonzalo han formado una preciosa familia con dos niños: Noah, que está a punto de cumplir 6 años, y Nala, de dos añitos. Los pequeños se han convertido en el motor de sus vidas y la pareja se desvive por ellos. La actriz y el empresario se conocieron en la Nochebuena de 2017. Así recordaba Elena el arranque de su historia de amor: "Hace 6 años, una Nochebuena, en Barcelona, este señor que tengo al lado me robó un beso. Yo estaba bastante mal por motivos de la vida, y ese beso me salvó. Así que aquí sigo, ligada a ese beso, celebrando cada día, cada minuto, cada segundo que paso a tu lado. Te quiero tanto, Gonzalo, feliz aniversario".