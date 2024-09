Johnny Depp, más de dos años después de su polémico juicio con Amber Heard: su regreso al cine y ¿un nuevo amor?

San Sebastián despliega su alfombra roja para recibir a las estrellas más brillantes de la gran pantalla. El festival de cine recibirá a los nombres más destacados de Hollywood, una lista en la que se encuentran figuras como Cate Blanchett, Javier Bardem y Tilda Swinton, entre otros. Viajará a tierras vascas también Johnny Depp, que ha retomado su lugar en el cine tras el polémico y controvertido juicio contra su ex Amber Heard, que sacó a la luz los aspectos más oscuros de su relación.

© GettyImages

Festival de San Sebastián: los mejores looks de los últimos años

El actor presenta en San Sebastián fuera de concurso la película Modi, una cinta basada en la biografía del pintor Amedeo Modigliani, que él ha dirigido y que tiene en el reparto a Al Pacino (el martes 24 de septiembre se celebra la rueda de prensa). El intérprete ha retomado su lugar en el cine después del proceso legal que le condenó al ostracismo en la industria y le hizo perder una de las franquicias que más éxito dio a su carrera: Piratas del Caribe. Más de dos años después del final de este proceso, su vuelta al cine ha cosechado mensajes positivos (el estreno de Jeanne du Barry fue muy aplaudido en Cannes en 2023), igual que su andadura musical y sus obras pictóricas.

© Getty Images

Música y pintura, su trabajo tras el juicio

Depp, de 61 años, estuvo un tiempo centrado en la música después de un proceso judicial marcado por los intercambios de acusaciones y testimonios que sacaron a la luz el lado más tóxico del matrimonio. Durante meses la expareja de actores pasó de las alfombras rojas al centro de la crónica judicial más negra, protagonizando el peor de sus guiones. En junio de 2022 finalizó el proceso con una condena favorable a Depp por la que su exmujer tenía que pagarle una indemnización (llegaron finalmente a un acuerdo para dejarla en una cantidad menor).

© Getty Images

Tras este resultado Johnny Depp salió de gira con el cantante Jeff Beck, con quien grabó nuevas canciones y que tristemente falleció en la primavera de 2023. Se dedicó además a la pintura, exponiendo algunas de sus obras en Londres. La capital británica ha sido su refugio desde el huracán mediático y fue allí donde recibió un nuevo proyecto en el cine Jeanne du Barry, en el que interpreta al rey Luis XV y que recibió una larga ovación en el festival de cine de Cannes de 2023. Cuando le preguntaban por este regreso a la pantalla, Johnny Depp respondía: "No he vuelto de ninguna parte, no me he marchado".

© GettyImages

Una etapa tranquila y ¿un nuevo amor?

Fuentes cercanas al intérprete apuntan a que en la capital británica lleva una vida más ordenada y relajada, y que ha dejado atrás los polémicos comportamientos que marcaron su pasado. Esta nueva etapa de su vida se refleja en su nuevo aspecto más cuidado. Aunque las críticas y comentarios a lo que se dijo en el proceso judicial fueron incesantes, el actor nunca se alejó del foco público, discreción con la que sí ha vivido su exmujer Amber Heard desde entonces. La actriz se ha trasladado a España con su hija, donde disfruta de mayor anonimato.

© GettyImages

En lo que se refiere a su vida personal, a Depp se le relacionó tras el proceso judicial en Estados Unidos con una de las abogadas que trabajó en su defensa en un juicio previo que se celebró en el Reino Unido, Joelle Rich, relación que nunca llegó a confirmarse. En los últimos meses se le ha relacionado con la modelo y empresaria rusa Yulia Vlasova, de 29, aunque todavía no se describen el uno al otro como novios. “Se ven de vez en cuando” señala People. Vlasova es esteticista, maquilladora y modelo y parece que se conocieron, según Daily Mail, hace años, concretamente en 2021 en el 55 Karlovy Vary International Film Festival.

© im__iuliia

Unas de las últimas imágenes que se tomaron de ambos datan del pasado verano en el aeropuerto de Londres. Ella reside en Praga donde tiene su propio negocio de maquillaje y peluquería. Ninguno se ha referido a la relación que les une por el momento. Quién sabe si será San Sebastián la alfombra que oficialice su amor.

El festival de San Sebastián ya entregó a Johnny Depp en 2020 el premio Donostia y en 2021, cuando estaba inmerso en la espiral judicial con su exmujer, le hizo un homenaje que fue muy comentado. Ha visitado el festival en diversas ocasiones para presentar sus proyectos cinematográficos y este año regresará de nuevo al hotel María Cristina para encontrarse con el público.