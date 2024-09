¡La historia se repite! Así de emocionada recibió Penélope Cruz el Premio Donostia, galardón que se lleva hoy Javier Bardem

¡La historia se repite! Javier Bardem ya está en el Festival de San Sebastián para recibir el Premio Donostia, un galardón que el año pasado no pudo recoger debido a la huelga de actores de Hollywood. Hace cinco años su mujer, Penélope Cruz, recibía el mismo premio y vivía una de las noches más emocionantes de su carrera. La musa de Almodóvar recogió el premio entre lágrimas en presencia de su marido Javier Bardem, su cuñado Carlos, y su concuñada, Cecilia Gessa, y con la sorpresa de que fuese su amigo Bono, el líder de U2, quien le entregara el premio.

© Getty Images Penélope Cruz recibió el premio Donostia de manos de Bono, el líder de U2, en 2019

En su emocionante discurso no faltó la dedicatoria a su familia, a sus hijos, Leo y Luna, sus "dos sueños" y a Javier Bardem, "el compañero de viaje más maravilloso que se puede tener". " Siempre fui una gran soñadora. Mis dos grandes sueños eran convertirme en madre y dedicarme a lo que era una pasión desde que era niña, la interpretación", comenzó o y quiso darles las gracias a sus padres “por su amor, su apoyo” y por no cortar sus alas para así poder cumplir sus sueños. "Gracias papá, allá donde estés", ha dicho mirando al cielo en recuerdo a Eduardo Cruz, fallecido en 2015.

© Getty Images Penélope Cruz le dedica el premio Donostia a su marido, Javier Bardem, y a sus hijos Leo y Luna

Esta noche la emoción estará servida de igual modo. Javier Bardem recibe el premio sin la presencia de su madre, Pilar Bardem, fallecida en julio de 2021, y para ella también tendrá un especial recuerdo. El oscarizado actor de No es país para viejos ya está en Hotel María Cristina de San Sebastián acompañado de su hermano Carlos Bardem. Se espera la presencia de su esposa, Penélope Cruz, y de algún otro familiar. El intérprete llegó en medio de una lluvia de flashes, gritos y aplausos de sus fans. Aparentemente más delgado y con un aspecto más juvenil con vaqueros y camiseta. Bardem saludó a los cientos de seguidores que allí le esperaban para darle la enhorabuena por el premio que recibirá esta noche.

Bardem es posiblemente el mejor actor español de la historia. Ganador de un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores por la película de los hermanos Coen No es país para viejos, siete Premios Goya -una de ellas como productor- de entre doce nominaciones, y ha sido merecedor de premios al mejor actor en festivales como Cannes, Venecia y San Sebastián. Además de las premiadas Biutiful, de Iñarritu, Mar adentro, de Alejandro Aménabar, y Antes que anochezca, de Julian Schnabel, otros trabajos destacados de Javier han sido El consejero, de Ridley Scott, To the Wonder, de Terrence Malick; Come reza ama, que protagonizó con Julia Roberts; Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen; el debut como director de John Malkovich, Pasos de baile; Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, que ganó la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián; Collateral de Michael Mann; El amor en los tiempos del cólera, de Mike Newell; Los fantasmas de Goya, de Milos Forman junto a Natalie Portman; Skyfall, en la que interpretó al villano Raoul Silva junto a Daniel Craig como agente 007; Madre! junto a Jennifer Lawrence; Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, la quinta entrega de la taquillera franquicia Piratas del Caribe; Todos los saben, que protagonizó junto a su esposa Penélope Cruz; El buen patrón, dirigida por su amigo Fernando León de Aranoa; Ser los Ricardo, junto a Nicole Kidman; y La sirenita, de Disney, en la que hizo del rey Tritón.

© Getty Images El año pasado no pudo recogerlo por la huelga de actores de Hollywood

Recordemos que en 1994 recibió su primer reconocimiento en un festival y fue precisamente en el de Sa Sebastián cuando se llevó la Concha de Plata al mejor actor por las películas Días contados y El detective y la muerte. Bardem es el sexto intérprete español en recibir el premio honorífico más importante del Festival de San Sebastián tras Fernando Fernán Gómez (1999), Paco Rabal (2001), Antonio Banderas (2008), Carmen Maura (2013) y Penélope Cruz (2019).