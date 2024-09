El miedo de Miley Cyrus tras la demanda por plagio de su tema 'Flowers' que tiene mucho que ver con Liam Hemsworth

Es uno de sus temas más empoderadores e icónicos, sin duda uno de los hits musicales más coreados del 2023. El tema Flowers, firmado por Miley Cyrus, se convirtió en un himno que reflejaba cómo la artista había pasado página con mucha fuerza en uno de los momentos más complicados de su vida. Así lo definía ella misma, que evitaba mencionar específicamente el nombre de su exmarido Liam Hemsworth, aunque todos los que escucharon la letra pensaron inmediatamente en él. “No borraría mi historia, ni querría que se borrara. Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante” decía cuando estrenó la canción.

Se ve ahora la artista en un complicado cruce de caminos. Se acusa a la cantante de infringir el copyright con este tema, que se considera un plagio del firmado por Bruno Mars en 2012 titulado When I Was Your Man (la demanda la empresa que posee los derechos de la canción). Un tema legal que no preocuparía a Miley por la demanda en sí misma sino por lo que tendría que hacer para defenderse. Tal y como aseguran fuentes cercanas a la cantante, estaría preocupada porque puede que tenga que admitir que la letra estaría dirigida a su exmarido. Cuando se estrenó el tema los fans de la intérprete vieron en él el reflejo de su controvertida relación con Liam Hemsworth, un noviazgo que comenzó en 2008 y finalizó en 2018, solo ocho meses después de que tomaran la decisión de casarse (rompieron también durante un tiempo en 2013).

El single incluye frases como I can take myself dancing (Puedo sacarme yo sola a bailar) y I can love me better than you can (Me puedo querer a mí misma mejor de lo que me quieres tú), alusiones según los incondicionales de Miley a Liam. Pistas que unen a que lo estrenara el día del cumpleaños del actor y a las referencias que incluye a la casa que la pareja compartía y vio arder en los incendios forestales de Malibú así como a varios momentos incómodos que vivieron en la alfombra roja, cuando ella se sintió desplazada y en un segundo plano a causa del comportamiento del actor.

Hizo referencia a la canción que Liam le dedicó a ella

Es en una de las partes cuando Miley parafrasea el citado tema de Bruno Mars, que Liam le había dedicado en una ocasión. La canción original, que explora el arrepentimiento tras haber perdido a un ser querido, dice: "Debería haberte comprado flores y haberte tomado de la mano / Debería haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad / Llevarte a todas las fiestas porque todo lo que quería hacer era bailar”. Miley da un giro a estas frases y entona: "Puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo misma durante horas / Decir cosas que no entiendes / Puedo llevarme a bailar / Y puedo sostener mi propia mano / Sí, puedo amarme mejor que tú".

Son estos versos los que han suscitado los problemas de derechos y por los que ahora Miley se enfrenta a una demanda, que podría llevarla a admitir que el inspirador de su canción no fue otro que su exmarido Liam Hemsworth. De momento Miley parece que está esperando a ver cómo se desarrolla el proceso de demanda, sobre el que no ha hecho todavía declaraciones. Las fuentes apuntan a que cuando lanzó el tema no se preocupó por los parecidos de este con el de Bruno Mars sino que lo que quería es que quedara claro que estaba dedicado a su exmarido.

Una historia de amor de idas y venidas

La relación sentimental de la cantante y el actor fue una auténtica montaña rusa durante años. Comenzó en el año 2008, cuando ambos protagonizaron la película romántica La última canción, en la que interpretaban a una pareja. Su química logró traspasar la pantalla y se convirtieron en los novios de moda en Hollywood, donde arrasaban con cada una de sus apariciones. Su noviazgo parecía la historia de amor ideal, pues no escatimaban en muestras de cariño en público y parecían muy enamorados. Sin embargo en el año 2013 decidían poner fin a su relación por sorpresa y emprendían caminos separados, aunque mientras no estuvieron juntos se dieron cuenta de que no les gustaba estar el uno sin el otro.

Su segunda oportunidad llegó en 2015 y en 2018 tomaron la decisión de casarse. Sin embargo su matrimonio no duró más de ocho meses y la pareja se vio inmersa en un mediático divorcio salpicado de rumores de infidelidad por ambas partes. Liam, hermano de Chris Hemsworth, se marchó a Australia con su familia y comenzó una relación con Gabriella Brooks, a quien sigue unido. Miley, que ha rehecho su vida con Maxx Morando, batería del grupo Liily, sigue arrasando con su música y ganó los dos primeros Grammy de su carrera gracias al tema (grabación del año e interpretación pop en solitario del año).