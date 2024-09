Jesulín de Ubrique y María José Campanario se dan el 'sí quiero' recreando la icónica portada de su boda en ¡HOLA! 22 años después

En enero de 2002, era una completa desconocida; siete meses después, un 27 de julio de 2002, se vestía de blanco en la portada de ¡HOLA! Su historia de amor tenía todos los ingredientes de una película de Pedro Lazaga en los 60, como aquellas de Palomo Linares o Manuel Benítez 'El Cordobés', con mucho albero y más flequillo. Él, como el guapo torero, de orígenes humildes, que triunfa en los ruedos, pero está solo en la cúspide. Ella, como la que joven sobradamente preparada, que trabaja en un hospital día y noche para labrarse una sólida carrera en la medicina. Nada hacía presagiar un encuentro, pero un fatal accidente les une para siempre.

Desgraciadamente, ese hecho crucial y trágico ocurrió. Jesús estuvo a punto de perder la vida en la carretera. Y tras una operación, a vida o muerte y en la casi pierde la movilidad, se obró el milagro. Y de paso, en la convalecencia, encontró el amor. Cuando se supo la relación de la sanitaria con el diestro más mediático de la segunda mitad del siglo XX y el número uno en el escalafón taurino, nadie "daba un duro" por la pareja. Hoy, tres hijos después y con 22 años de feliz matrimonio a sus espaldas, vuelven a vestirse de novios para ¡HOLA!, como aquel día que forma parte de la memoria sentimental del país. Una recreación que es también una victoria. O una muesca más en el cuerpo lleno de cicatrices del matador gaditano. Jesús sufría una angina de pecho el pasado 8 de septiembre, pero no quería faltar a su cita con la revista, que le ha acompañado en sus momentos buenos y en los no tan buenos.

© VALERO RIOJA

—Hace 22 años, la portada de ¡HOLA! llevaba en exclusiva vuestra boda, en Sevilla. ¿Qué recuerdos os ha traído esta nueva sesión de fotos?

JESÚS.—Después de 22, ha sido muy emotivo y gratificante el poder volver a lucir de esta manera. ¡Yo repetiría!

MARÍA JOSÉ.—Es indescriptible la sensación de volver a ponerme el vestido del que ha sido uno de los días más bonitos de mi vida...

—Seguro que guardaréis muchas anécdotas, tanto divertidas como emotivas, de ese día. ¿Cuál es vuestra favorita?

J.—Recuerdo que mi mujer me dijo que tenía otro vestido, para cambiarse para continuar la fiesta, y le dije que el vestido de novia solo se quitaba yo.

M. J.—Nada más sentarme en la mesa para la cena, se me cayó una copa de vino en el vestido y pensé "esto es salud, ¡el primer brindis!". Hubo muchos momentos muy emotivos, tener allí a mi abuela, que mi padre se emocionase así. Y también muy divertidos, ¡pero no se pueden contar!

—La revista con la portada de vuestra boda fue uno de los números más vendidos de nuestra Historia. ¿Os esperabais ese boom?

J.—Para nada. La verdad es que no lo esperábamos, aunque sabíamos que había mucha expectación.

M. J.—¡Ya ves! ¡Nos pusieron hasta una grúa fuera de la hacienda para hacernos fotos!

—¿Guardáis ejemplares de ese número?

J.—Sí, claro. Guardamos varios toda la familia con muchísimo cariño.

"Recuerdo que mi mujer me dijo que tenía otro vestido, para cambiarse para continuar la fiesta, y le dije que el vestido de novia solo se lo quitaba yo", bromea Jesús Janeiro

—María José, ¿qué has sentido al volver a ponerte tu vestido de novia 22 años después?

M. J.—Al principio, pensé que no me iba a cerrar, honestamente. Pero, luego, al verme con él otra vez vestida de novia, se me ha saltado la lagrimilla.

—¡Estáis iguales! ¿Cuál es vuestro secreto para manteneros tan estupendos?

J y M. J., al unísono—Reírnos mucho juntos.

—¡HOLA! cumple 80 años. Jesús, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que saliste en nuestras páginas? ¿Qué sentiste en ese momento?

J.—Un reportaje que me hizo Alberto Matei en mi finca Ambiciones. Sentí mucha alegría por salir en la revista más importante del país.

—De todas las portadas que han protagonizado como familia, ¿a cuál le tenéis más cariño y por qué?

M. J.—Le tenemos mucho cariño a todo lo que ha hecho ¡HOLA! con nosotros, porque siempre nos han tratado desde el más absoluto respeto y cariño.

—¿Guardáis en algún sitio especial los ¡HOLA! que habéis protagonizado? ¿Los hojeáis como quien pasa las páginas de un álbum de fotos familiar?

M. J.—Lo cierto es que quienes más las hojean son nuestras madres...

—¿Qué noticia sobre vosotros os gustaría leer próximamente en nuestras páginas?

J.— (Risas). ¡Un nuevo embarazo!

—¿Hay alguna noticia que os habría gustado protagonizar?

J.—Ninguna, todas forman parte de quienes somos hoy.