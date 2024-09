Primeras palabras de Jesulín de Ubrique tras sufrir un microinfarto: 'Ha sido horrible'

Jesulín de Ubrique, de 50 años, ha reparecido tras sufrir un microinfarto mientras se encontraba de vacaciones con su familia en El Rincón de la Victoria, Málaga. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto, según ha explicado el torero a los reporteros de Telecinco y Antena 3 que se encontraban en la puerta de su casa de Arcos de la Frontera, Jerez.

El torero comenzó a sentirse indispuesto la madrugada del sábado. Tenía un dolor muy fuerte en el pecho, a la altura del tórax y también por la espalda, y acudió al centro médico pensando que sería un desgarro muscular. Sin embargo, tras una primera valoración, los médicos decidieron derivarle al hospital. "¿Qué vas a hacer a las tres y media de la mañana?", ha declarado. "Los médicos me han dicho que hice lo correcto y que no entienden la fortaleza con la que pude actuar", ha añadido. Además, ha confirmado que a partir de ahora se va a poner en manos de profesionales para vigilar el funcionamiento de su corazón. "Que busquen el origen de donde ha podido venir esto".

© Antena 3

Jesulín ha asegurado que lleva una "vida sana y normal". "Soy una persona que se cuida, hago deporte, no fumo y no bebo. Me mantengo en forma, tampoco como antes, pero no estoy obeso y no puedo dar una explicación de lo que me ha pasado, pero ha sido una cosa horrible", ha dicho totalmente abatido.

Te puede interesar Los 5 síntomas de infarto que no puedes pasar por alto en verano

El diestro ha contado con el apoyo incondicional de su mujer, María José Campanario, en estos momentos tan complicados. "Ha sido un susto, pero no es nada grave. Lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien", dijo la odontóloga a La Razón tras lo ocurrido.

© GTRES

La salud de Jesulín de Ubrique

El torero pasó por quirófano a principios de 2018 para ser operado de dos hernias. Meses antes, tuvo que abandonar en ambulancia la plaza de toros de Lanzahita, en Ávila, tras sufrir un golpe de calor, que le produjo un corte de digestión y una lipotimia. "Sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos, la sensación de que me asfixiaba, pero, aun así, llegué hasta la enfermería por mi propio pie", explicó después en la revista ¡HOLA!. En septiembre de 2001, Jesulín estuvo a punto de perder la vida en un accidente de tráfico cuando regresaba a su finca ‘Ambiciones’ tras una cacería en la Sierra de Huelva. El torero, que ocupaba el asiento del copiloto, salió despedido del vehículo y este cayó sobre él. Permaneció durante una hora bajo el coche antes de ser rescatado por los servicios de emergencia. Sufrió politraumatismo craneofacial, fractura de costillas con un pulmón afectado y fractura de tres vértebras, sin compromiso medular. Estuvo un mes en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.