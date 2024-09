Victoria de Marichalar da vida a la primera portada de ¡HOLA!

Cuando Victoria Federica nació, el 9 de septiembre de 2000, ¡HOLA! acababa de celebrar su cincuenta y seis cumpleaños, una brecha generacional que, sin embargo, se ha superado para consolidar una larga amistad. "Vic" a secas, como la llaman sus familiares y amigos más cercanos, simboliza el verdadero espíritu de ¡HOLA!, donde tradición y modernidadse dan la mano, y donde pasado y futuro se unen para ofrecer a sus lectores la "espuma de la vida". Nieta y sobrina de Reyes, hija de una infanta de España y de Jaime de Marichalar, y "princesa" del mundo de la moda, Victoria de Marichalar recrea para nuestros lectores la ilustración de la portada número uno de ¡HOLA! La primera de cinco, todas firmadas por Emilio Ferrer, a las que también dan vida, en este número histórico, dos aristócratas: Isabelle Junot e Inés Domecq; y dos modelos: Nieves Álvarez y Lucía Rivera.

—Para nuestro 80 aniversario, has recreado la primera portada de ¡HOLA!, la del 8 de septiembre de 1944. ¿Cómo te has sentido al reproducir esta ilustración que invita a la dolce vita?

—Ha sido un verdadero honor poder recrear la portada que dio salida a uno de los medios de referencia de nuestro país. Para mí, ser parte de la historia y celebración de este 80 aniversario supone una oportunidad única. Lo he disfrutado mucho y me siento totalmente agradecida a todo el equipo.

—¿Ocurrió alguna anécdota divertida durante la sesión fotográfica?

—Nos enfrentamos a una sesión de larga duración, porque debíamos ceñirnos a un guion en forma de ilustración. Lo importante era conseguir la máxima similitud con la portada original y, para eso, tuvimos que realizar las últimas tomas al atardecer, es decir, a partir de las diez. Como anécdota, el parón que hicimos debido a que nuestro compañero canino, el perrito, decidió darse un baño en el pantano. ¡Era la mejor idea para sofocar el calor!

—Curiosamente, naciste un 9 de septiembre, un día después que nuestra revista, pero cincuenta y seis años más tarde. Has sido protagonista de nuestras portadas desde tu nacimiento. ¿Hay alguna a la que tengas especial cariño? ¿Por qué?

—No tendría sentido quedarme con alguna, ya que ¡HOLA! me ha acompañado en diferentes momentos de mi vida, en los que he podido expresar con total confianza quién soy y cómo me siento. Siempre estaré agradecida por el trato y la amabilidad que he recibido por vuestra parte.

—¿Cuál es tu primer recuerdo vinculado a ¡HOLA!?

—Al igual que yo, toda la sociedad española recuerda contar con un ejemplar de ¡HOLA! en el salón de casa y disfrutar, en familia, de sus extensos reportajes.

—La Familia Real española, tu familia, ha protagonizado más portadas que ninguna otra. En un futuro, ¿Qué portada de tu familia te haría más feliz?

—¡Compartir futuros logros por los que trabajo cada día!

—¿Qué consejo o consejos recibiste de tus padres y abuelos para sobrellevar la fama?

—Que lo gestione con humildad y desde la responsabilidad.

—Perteneces a una nueva generación, muy apegada a la imagen visual y al poder de las redes sociales. Todo muy digital. ¿Cuál dirías que es el motivo por el que, a la gente joven, le gusta seguir saliendo en la revista ¡HOLA!, en nuestra edición print semanal, más allá de la versión digital?

—¡HOLA! no es una publicación más. Ha sido y sigue siendo una referencia, no solo en España y, al final, por mucho que hayamos nacido en plena era digital, los recuerdos que tenemos de la revista desde pequeños son en papel. Aunque los tiempos han cambiado mucho, creo que es casi como una tradición que en casa haya un periódico y un ¡HOLA! al lado. Al final, eso genera la sensación de ser algo más que un reportaje en una publicación. Es como ser parte de una historia más grande que tú y esa es una gran sensación.

—En 2022, te asomaste dos veces a nuestra portada con dos titulares rotundos. En la primera, se hablaba del "Efecto Victoria". ¿Cuál crees tú que es ese "Efecto Victoria"? Es decir, ¿qué crees que te distingue y te hace única?

—No sé si ha habido un "Efecto Victoria". Es verdad que, en 2022, coincidiendo con mi salto en RRSS y al irme conociendo un poco más cada día, eso podría generar un efecto en la gente. Yo solo espero que, para la mayoría, sea un efecto positivo, pero sé perfectamente que no se puede gustar a todo el mundo. Al final, intentar ser tú misma ya es de por sí un éxito, y ser lo más auténtica que puedas es lo único que te puede diferenciar.

—El titular de la segunda portada era "Victoria toma las riendas de su vida". ¿Te costó mucho llegar hasta ahí, tomar el control, tomar decisiones que se salían de la línea quizá esperada en tu familia y ser pionera en tu forma de vivir la vida?

—Es parte de la vida. Según vas madurando, vas adquiriendo conocimientos, responsabilidades, te marcas límites y, por eso, tomas decisiones en base a las opciones que tienes, pero no me siento pionera, porque no creo estar haciendo algo distinto a la gente de mi edad. Profesionalmente, he dado pasos que, al principio, me han costado, pero que, conforme he ido avanzando, he notado que he ganado confianza en mí misma. Al final, para tomar un camino es fundamental tener seguridades, pero hay que trabajarlas. Sobre todo, al principio, donde todo es nuevo y estás formándote continuamente.

—Y hablando de titulares, ¿cómo titularías este momento de tu vida?

—¡No es fácil! Siento que estoy creciendo con tranquilidad. Siempre hay puntos mejorables, pero creo que estoy en un momento presente bastante bueno y con mucha ilusión por el futuro.