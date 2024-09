Te presentamos a Eleanor, la guapísima hija de Diane Lane que es actriz, periodista y modelo

Como cada año, la gala de los Premios Emmy nos ha dejado grandes momentazos. La alfombra roja se convirtió en un desfile de estrellas que acapararon los flashes con sus vestidazos e impresionantes joyas, pero también al acudir con sus familiares, ya sea con sus parejas o sus hijos. Ese fue el caso de Diane Lane (59 años) , que presumió de su guapísima hija, Eleanor Lambert (31).

La última vez que vimos a la protagonista de películas como Infidelidad, Bajo el sol de Toscana o Uno de nosotros acompañada de su hija fue en 2017. Desde entonces, no habían vuelto a posar juntas en un acto público.

Pero esta ocasión lo merecía, ya que Diane estaba nominada en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en la miniserie Feud: Capote vs. The Swans y su hija quiso estar a su lado para apoyarla.

La elegancia de madre e hija

A su llegada al Teatro Peacock de Los Ángeles se convirtieron en el centro de todas las miradas posando de lo más cómplices ante las cámaras de los fotógrafos. Diane lució un diseño de color rosa pastel con detalles de pedrería firmado por Prabal Gurung, mientras que Eleanor se decantó por un favorecedor vestido rosa coral con escote drapeado y hombreras que combinó con un bolsito de raso azul maridno a juego con sus sandalias.

En cuando al peinado, ambas dejaron su melena suelta (una extralisa y otra con ondas muy suaves) y coincidieron en el maquillaje, con una base muy natural y labios con efecto gloss, destacando especialmente la mirada en negro.

Aunque Diane finalmente no pudo alzarse con el triunfo en su categoría, ya que le arrebató el premio la actriz inglesa Jessica Gunning, protagonista de Mi reno de peluche, madre e hija disfrutaron al máximo de la gala y también de la fiesta posterior que organizó The Walt Disney Company.

Al igual que hicieron otras muchas celebrities, se cambiaron de look para seguir celebrando esta gran noche de premios. Lane siguió con la misma paleta de colores llevando una blazer con solapas de raso, pantalones blancos y zapatillas deportivas, mientras que su hija apostó por algo totalmente diferente: un vestido negro con un pronunciado escote y coloridos bordados de cuentas y paillettes.

¿Quién es Eleanor Lambert?

Eleanor Jasmine Lambert nació en Los Ángeles el 5 de septiembre de 1993 y es hija de Diane Lane y el actor francés Christopher Lambert. Desde muy pequeña entró en contacto con el mundo del espectáculo y acompañó a su madre en algunos eventos, como el estreno de Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016 o el Festival de Cine de Tribeca en 2014. Además, madre e hija comparten muchos proyectos de beneficencia y les encanta viajar juntas.

Estudió en la Universidad de Nueva York entre 2011 y 2016, donde se graduó en la Licenciatura en Periodismo y Comunicación y fue reconocida por su excelencia académica. Trabajó como freelance para revistas como Teen Vogue y VICE, pero también le llamaba la atención el mundo de la moda y firmó con la agencia Wilhelmina Models, consiguiendo varios trabajos como modelo. "Espero estar en la portada de Vogue y en la de Rolling Stone, una como la mejor modelo del mundo y la otra como la mejor periodista musical del mundo", dijo en 2014 en una entrevista con TWELV.

De tal palo...

Finalmente, Eleanor decidió cambiar de rumbo y seguir los pasos de sus padres en el mundo de la actuación. En estos años ha formado parte de varios cortometrajes y obras de teatro como Rainfall o The Band, así como algunos episodios de series de televisión como FBI: Most Wanted. Su papel más destacado llegó en 2021 con la película Time Now.

Diane Lane y Christopher Lambert en la premiere de "U2: Rattle & Hum" el 3 de noviembre de 1988

"Mis padres me han apoyado muchísimo", dijo en una entrevista de 2021 con Manny The Movie Guy, asegurando que tenía mucha suerte de poder tener como referentes "a dos maestros de esta profesión" de los que aprendía cada día. "He tenido la suerte de poder encontrar mi propio equilibrio", aseguró.