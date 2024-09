Rita Ora y Eiza Gonzalez protagonizan la anécdota FASHION de los premios Emmy: ¡coinciden con el mismo look!

El domingo la ciudad de Los Ángeles acogía la ceremonia de los premios Primetime Emmy 2024, los galardones de la televisión estadounidense que recuperan con esta edición su tradicional fecha de celebración, tras las variaciones causadas por la última huelga de actores y guionistas. Una cita que transcurrió con su habitual alfombra roja en la que, esta vez sí, un gran número de celebrities desfilaron por ella. Sin embargo fueron dos de estas invitadas las que consiguieron despertar especial interés con sus estilismos: Rita Ora y Eiza Gonzalez. Y es que, ¿cuántas posibilidades había de coincidir con un conjunto casi idéntico en el mismo evento?

© Getty Images

La cantante de origen kosovar recuperaba la tendencia Barbiecore por la que parecían decantarse varias asistentes, pues incluso Meryl Streep aparecía enfundada en un traje del mismo color rosa suave, firmado por Alexander McQueen. Rita Ora lo hacía con un sofisticado vestido de silueta columna con detalles drapeados, un diseño palabra de honor con escote en forma de corazón cuya falda caía en sutiles pliegues.

© Getty Images

Imposible pasar por alto el accesorio con el que lo acompañaba, una suerte de capa amplia con mangas que hacía de cola del vestido y que estaba repleta de pequeñas plumas que adornaban la tela, dándole al conjunto un punto de dramatismo chic que recordaba al estilo Old Hollywood encarnado hace décadas por figuras como Elizabeth Taylor o Marilyn Monroe.

© Getty Images

Y para sorpresa de muchos... ¡volvimos a ver ese mismo look una vez más! Y es que también la actriz mexicana Eiza Gonzalez se decantaba por un diseño casi idéntico. La protagonista de El problema de los tres cuerpos, serie que recibió una nominación anoche, posaba con un especular vestido que si bien no era el mismo, guardaba sorprendentes similitudes.

© Getty Images

También de palabra de honor y silueta columna, el suyo se diferenciaba por contar con un escote más pronunciado, así por prescindir de los drapeados del de Rita Ora. En su lugar, estaba bañado por cientos de pequeñas lentejuelas.

Ambas lo acompañaron con una capa sobre los brazos, y aunque las dos piezas estaban confeccionadas con suaves plumas, por detrás el patrón no era exactamente el mismo, pues la capa de la cantante era satinada y las plumas adornaban simplemente los bordes, mientras que la de Eiza estaba formada al completo por este elemento.

© Getty Images

¿Pero cómo fue posible que las dos protagonizasen un momento así? Es inevitable hacernos esta pregunta, pues se trata de una situación que los estilistas de las celebrities tratan de evitar a toda costa, especialmente en alfombras rojas tan mediáticas como estas. De hecho son ellos quienes se encargan de hablar directamente con las firmas no solo para la cesión de sus vestidos, sino también para informarse sobre a quién más van a vestir y, si es posible, averiguar qué van a llevar para que sus clientas no coincidan.

© Getty Images

Resulta especialmente curioso en este caso, pues tanto Rita como Eiza lucían vestidos de la diseñadora australiana Tamara Ralph. El de la mexicana se trataba de uno de los looks que la modista presentó sobre la pasarela recientemente, como parte de su colección Alta Costura Otoño/Invierno 2024, mientras que el de la cantante parecía ser una creación personalizada.

© Launchmetrics Spotlight Tamara Ralph Alta Costura O/I 2024

Ni Elizabeth Saltzman ni Pippa Atkinson -estilistas de ambas actrices, respectivamente-, han comentado nada al respecto sobre esta curiosa anécdota. Aunque Eiza sí contaba en la propia alfombra roja que buscaba un vestido alegre y optimista. "Esta es mi primera vez en los Emmy y me encanta el rosa", le explicaba a Laverne Cox. "La última vez que fui a un evento llevé un vestido amarillo y ahora me apetecía escoger uno que representase este momento. Vi el vestido y simplemente me pareció que era el adecuado".