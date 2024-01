El look al estilo 'Old Hollywood' con el que Rihanna ha acaparado todas las miradas en un concierto

Tras protagonizar uno de los momentos más comentados durante la Semana de la Alta Costura cuando conoció a la actriz Natalie Portman ante la atenta mirada de los fotógrafos, Rihanna sigue dejándonos más titulares. Y aunque ya ha dado por concluida su cita con las pasarelas, este fin de semana la que ya es madre de dos pequeños, ha seguido disfrutando de la vida europea acudiendo una gala musical y benéfica, The Yellow Pieces Gala, que ha tenido lugar en el reciento de Accor Arena situado a las afueras de París.

- Rihanna protagoniza el momento más divertido de la Alta Costura de París al conocer a Natalie Portman

Un evento muy especial en la que artistas como Pharrell Williams, Gims, Maroon 5, J Balvin y su pareja, A$AP Rocky, han puesto el sello musical a la velada. Para esta salida noctura, la experta en moda que hace unos días acudía al desfile de Dior con un original dos piezas acolchado, en esta ocasión la vemos con una de las estéticas más sensuales y femeninas de todos los tiempos, aquella llamada Old Hollywood. No es la primera vez que la de Barbados confía en el poder de este registro, pero sí en la que estrena un vestidazo de lujo que ya no está disponible para su compra, ¿quién lo firma?

- Rihanna cambia de look y se rinde al 'cozy blonde' que es tendencia

¿Quién firma el look?

Acostumbrada a verla sumándose a las tendencias más virales que propone la industria, esta vez se ha enfundado en un impecable diseño negro de invitada efecto satinado, anudado al cuello, pronunciado escote en 'V' y detalles drapeados en la zona de las caderas que potencia su silueta. Una elección de sobresaliente obra del modista Anthony Vaccarello para la maison Saint Laurent. Y como mencionábamos, no se trata de una novedad, forma parte de la colección otoño-invierno 2022 que presentó bajo la Torre Eiffel iluminada varias Fashion Weeks atrás.

-Rihanna lanza una colección sorpresa (y muy sexy) para futuras mamás

¿Cómo lo ha combinado?

Rihanna lo ha completado con otra pieza exclusiva que muy pocas personalidades pueden tener en sus manos, y gracias a ella ha conseguido esa imagen hollywoodiense a la que nos referimos. Hablamos del abrigo vintage de la diseñadora Vivienne Westwood, de doble botonadura, confeccionado en terciopelo negro y detalles de piel de oveja que rodean el cuello, las solapas y los puños de las mangas. Asimismo, como gran conocedora de cómo crear looks de impacto, ha optado por añadir un sujetador lencero de su marca Fenty, el famoso modelo Saddle Bag de Dior y una gargantilla de diamantes con piedra colgante de la casa Messika. ¡Está guapísima!