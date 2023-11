Rihanna cambia de look y se rinde al 'cozy blonde' que es tendencia

Rihanna ha vuelto a presumir este fin de semana de melena radiante en su recién estrenado cozy blonde. Un rubio en tendencia del que, a continuación te damos más detalles. La cantante, de 35 años, y su pareja, el rapero ASAP Rocky, de la misma edad, han sido vistos abandonando el apartamento en el que se han reunido con amigos para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia.

-El colorete naranja es tendencia, Selena Gomez, Rihanna y Elsa Hosk lo confirman

Para la ocasión, Rihanna ha escogido un cómodo conjunto de pantalón y sudadera negros y lo ha combinado a su manera con un abrigo de piel de color marrón. Una prenda que lució en repetidas ocasiones durante su último embarazo, sobre todo con tank shirt y jeans de tiro bajo y pernera ancha.

-Rihanna lanza una colección sorpresa (y muy sexy) para futuras mamás

Sin embargo, como te adelantábamos en titulares, lo que ha llamado la atención del look de Rihanna en su última aparición pública no ha sido su peculiar atuendo sino su sofisticado beauty look. La también empresaria ha presumido de una larga melena en el rubio ceniza que, como ha demostrado también Ester Expóxito, que incendiaba las redes este fin de semana con un posado a lo Cruella particularmente seductor, es el tono de moda este otoño- invierno. Parte de la culpa la tiene, sobre todo, su facilísimo mantenimiento. Se trata de un color natural ideal para quienes quieren lucir el pelo rubio pero no lo tienen de base. Un tono perfecto para cualquier época del año que combina el rubio más claro con las luces más tenues.

-Las 'celebrities' y sus hijas lo confirman: estos son los tonos de pelo que no pasan de moda

No es la primera vez que vemos a Rihanna presumir de su nuevo estilismo capilar. Hace unos días, la cantante paseaba también por Nueva York con un conjunto de cuero negro y llevaba su largo cabello, ahora más rubio, ligeramente ondulado. Liso lo llevaba días antes en una foto que ha inundado las redes sociales por lo mucho que sus fans han aplaudido su nueva imagen.