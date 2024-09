Boris Becker se casa por tercera vez: así es Lilian de Carvalho, 'la verdadera mujer de su vida'

Boris Becker, de 56 años, y su pareja, Lilian de Carvalho Monteiro, de 34, se han casado este sábado 14 de septiembre en Portofino, en la costa italiana. Bajo el lema Riviera Italiana - La Dolce Vita han celebrado una romántica ceremonia arropados por sus 85 personas invitados, según publica en exclusiva Vogue Alemania. Boris con esmoquin blanco y Lilian con un sencillo 'vestido corpiño' se daban el 'sí quiero', comenzando así una nueva etapa en la vida del extenista; tras pasar 8 meses en prisión ocho meses en prisión acusado de cuatro delitos: sustracción de bienes, encubrimiento de deudas y dos de no revelación del patrimonio. Ahora, Becker y la que fuera su analista financiera, sellan con este matrimonio, el tercero para él, una historia de amor que no ha estado exenta de obstáculos.

© Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro y Boris Becker

Te puede interesar La libertad de Boris Becker, empañada por la distancia con sus hijos

Boris Becker junto a su prometida, Lilian de Carvalho

Un lugar de ensueño

No es casualidad que Boris y Lilian hayan elegido ese precioso lugar de la costa italiana. En ese mismo enclave la la pareja disfrutó de unas vacaciones en el verano de 2023. Se dice que los dos se alojaron en el elegante hotel que el glamuroso dúo de Hollywood Elizabeth Taylor y Richard Burton eligieron una vez para pasar una romántica estancia. También celebraron una fiesta de cumpleaños de Lilian en este exclusivo lugar.

© Getty Images Boris Becker junto a su esposa

Te puede interesar Boris Becker relata entre lágrimas su paso por prisión y cuenta la promesa que le hizo su novia

Ocho meses en prisión

Durante su estancia en prisión en el Reino Unido se supo que Becker había estado dando clases de alemán, además de entrenar a otros compañeros internos y darles consejos de nutrición, tomando su experiencia como deportista de élite como ejemplo. Dados sus antecedentes, el extenista no podría regresar al Reino Unido por el momento lo que supone un varapalo para ver a sus hijos menores. Anna, de 23 años, y Amadeus, de 13, viven en suelo británico, lo que supone que no podrá verlos tan a menudo como hacía cuando él también vivía en el país. Durante los meses que pasó en prisión, se pudo comprobar el apoyo tan importante que le presta su familia pues tanto su pareja, que no le ha soltado la mano desde que comenzaron sus problemas legales, como sus otros dos hijos, Noah, de 29 años, y Elias, de 24, que fueron a visitarle en diversas ocasiones.

© @borisbeckerofficial

Tercera boda para él

El campeón de Wimbledon no ha tenido dudas a la hora de decidirse a pasar por el altar por tercera vez junto a Lilian de Carvalho Monteiro, en la que espera haber encontrado a la mujer para toda la vida. La que fuera su analista de riesgos, se convirtió en su mejor apoyo desde el 2020. Lilian nacida en Santo Tomé y Príncipe, en África, donde su padre era Ministro de Defensa. Actualmente viven en Milán, tras pasar por Reino Unido y Alemania, cuna del exdeportista.