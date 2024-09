Mariah Carey reaparece con sus hijos, su mayor apoyo, tras la muerte de su madre y su hermana

Mariah Carey se ha enfrentado a uno de los peores momentos de su vida tras perder a su madre y a su hermana. Patricia Hickey, de 87 años, y su hermana Alison Carey, de 63 años, fallecieron el mismo día. "Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", anunció a través de un comunicado después de recibir tan duro golpe. Después de tres semanas, la intérprete de All I Want for Christmas poco a poco va retomando sus actividades tras este difícil trance y lo ha hecho acompañada de sus dos hijos, los mellizos Monroe y Moroccan, de 13 años.

© mariahcarey Mariah Carey reaparece en la Gran Muralla China

Carey y sus hijos han visitado la Gran Muralla China, una de las Siete Maravillas del Mundo, y desde lo alto se han dejado ver sonrientes en una entrañable foto familiar. Juntos han recorrido algunos metros de esta fortificación, considerada la obra de ingeniería más larga del mundo y la única que puede divisarse desde el espacio. Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores ha sido que la artista, de 55 años, subió a la construcción con un look poco habitual para un trekking. Eligió un vestido ajustado de color negro, joyas de diamantes y ¡altísimos tacones! A pesar de que la muralla discurre entre montañas y cuenta con un pedregoso recorrido con desniveles y tramos con escaleras, Mariah Carey no renunció a su estilo. Aún así comentó este momento con sus fans "¡En la Gran Muralla China! Alguien debería haberme advertido sobre los tacones (no es que hubiera escuchado)", comentó la diva entre risas sin dar mayor importancia a lo ocurrido.

Mariah Carey vuelve a sonreír después de varias semanas de lo más difíciles. La cantante ya advirtió hace unos días que había retomado su gira internacional. "De vuelta al trabajo. Han sido un par de semanas difíciles, pero aprecio mucho el amor y el apoyo de todos y no puedo esperar a ver a mis fans en China y Brasil. ¡Os quiero!", comentó ilusionada y agradecida por todas las muestras de cariño recibidas. La artista hizo algo de turismo antes de sus conciertos en China, el 15 y 16 de septiembre.

© IG: @mariahcarey Mariah Carey con sus hijos Monroe y Moroccan, de 13 años

Fue a finales de agosto cuando Mariah Carey anunció la muerte de sus dos seres queridos. A pesar de que Mariah no tuvo una relación fácil con su madre, en los últimos años limaron asperezas y pudo disfrutar de ella: “Mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoíris de emociones”, escribió la cantante en sus memorias The Meaning of Mariah Carey. Sin embargo con su hermana mayor, Alison, llevaba mucho tiempo distanciada. Uno de los últimos roces que tuvo con ella fue a raíz de que la cantante publicara sus memorias y Alison la demandara por algo más de 1 millón de euros después de confesar sentirse atacada con la publicación.

© mariahcarey Mariah Carey pone al mal tiempo buena cara

Lo único que le sirvió de consuelo a Mariah Carey es haber podido pasar los últimos días con su madre. “Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi mamá antes de que falleciera”. La cantante entonces solicitó a los medios de comunicación cautela y espacio para asimilar este duro golpe familiar: “Aprecio el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento tan difícil”, fconcluyó.