Muere Tito, hermano de Michael Jackson, a los 70 años

La familia Jackson vuelve a estar de luto 15 años después de la muerte de Michael Jackson por la pérdida de otro de sus miembros. Tito Jackson, hermano mayor del recordado rey del pop, ha muerto a los 70 años de manera repentina, tal y como ha confirmado Siggy, su sobrino. Parece que el artista ha sufrido un infarto, aunque por el momento no se ha comunicado la causa oficial de lo sucedido. El músico, que fue miembro del grupo familiar The Jackson 5, había estado de gira con sus hermanos Jackie y Marlon, con quien tenía el conjunto The Jacksons, este verano.

La banda había hecho espectáculos en Escocia, California e Inglaterra, el último país que visitaron el pasado 8 de septiembre (tocaron en Surrey). Tenían además programadas fechas en octubre, Atlantic City (New Jersey) y noviembre, en Cincinnati, (Ohio). Tristemente una de las últimas veces que se pudo ver a Tito en público fue a principios de esta semana en Munich, Alemania, donde visitó junto a sus hermanos el monumento en memoria de Michael Jackson.

“Estamos profundamente agradecidos por este lugar tan especial que honra no solo su memoria sino nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu” escribió en sus perfiles sociales. Por desgracia es ahora su vida y legado el que recuerda su familia. Tito era uno de los hermanos más discretos y tímidos de la familia (incluso comentó que se hacían bromas al respecto), como informan varios medios. Tocaba la guitarra, cantaba y bailaba, un talento que desarrolló en el conjunto que hizo famoso su apellido.

Sus tres hijos artistas

Él fue uno de los miembros originales de The Jackson 5, que incluían a Michael, Jackie, Jermaine y Marlon (luego fue sustituido por Randy). Entre los éxitos que popularizaron en los años 70 estuvieron I Want You Back, ABC y I'll Be There. La banda entró a formar parte del hall de la fama del rock and roll en 1997 y también tiene su estrella en el paso de la fama de Hollywood. Igual que su hermano Michael, Tito desarrolló una parte de su carrera musical en solitario, lanzando dos álbumes de estudio: Tito Time, en 2016, y Under your spell, en 2021.

En 2003 empezó a tocar blues y música funk, saliendo de gira con los BB King Blues Band en ocasiones. “Quería tocar de nuevo. He estado con The Jackson 5 casi toda mi vida, pero el blues ha sido la música más importante para mi familia” declaró en una ocasión. Lanzó su último single en 2021 con el título de Love One Another. Había formado un conjunto, The Jacksons, con sus tres hermanos y fue el manager del grupo que sus tres hijos, Taj, TJ y Taryll formaron, llamado 3T. Su exmujer Dee-Dee Martes-Jackson, madre de los tres, falleció en 1994.