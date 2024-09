La emotiva despedida de José Ribagorda tras más de 18 años al frente de los informativos de fin de semana de Telecinco

José Ribagorda se ha despedido de los espectadores tras más de 18 años al frente de los informativos de fin de semana de Telecinco. A partir de ahora, el periodista asumirá otros proyectos en la cadena y serán David Cantero y María Casado los encargados de relevarle. "Estos informativos de fin de semana inician una nueva andadura el próximo sábado de la mano de dos excelentes profesionales, María Casado y David Cantero, a quienes deseo todo lo mejor", ha comenzado diciendo en su último telediario. "Yo cierro una etapa, una de las mejores de mi vida profesional, e inicio con toda la ilusión del mundo una nueva en esta, en mi casa, en Mediaset. Aún me queda historia por escribir", ha añadido, despejando así cualquier duda sobre su futuro en la empresa.

"Termino esta etapa reconfortado por el cariño y el respeto que me está llegando de todas partes. Quiero agradecerles la confianza que siempre han puesto en mí para informarse. He tratado de hacerlo siempre con el máximo rigor y la mayor honestidad posible, y también con sentimiento", ha continuado.

Ribagorda, de 63 años, ha echado la vista atrás para dar las gracias a todos aquellos que apostaron por él, "especialmente a Pedro Piqueras", y ha dedicado unas bonitas palabras al resto de sus compañeros. "Al extraordinario equipo del fin de semana, a las delegaciones y a los corresponsales y enviados especiales que, multiplicando esfuerzos y talento, han sido capaces de sacar adelante todos los muchos retos informativos a los que nos hemos enfrentado. Y es que, como siempre digo, todo pasa en fin de semana". Por último, ha dicho: "Como dicen dos buenos amigos míos: 'Lo que sucede, conviene'. Nada más. De corazón, gracias. Que tengan una buena semana y buenas noticias, que falta nos hacen a todos. Hasta siempre".

Despedida de Leticia Iglesias

La despedida de Ribagorda no ha sido la única. Leticia Iglesias también se marcha del fin de semana para comenzar una nueva etapa como prescriptora principal en la edición de las 21:00 horas de lunes a viernes y presentadora en ausencia de Carlos Franganillo. "Ha sido un día de muchas emociones en el equipo de fin de semana", ha expresado la periodista antes de dar las gracias a sus compañeros del último año, David Cantero, al que ha definido como "generoso y noble", y Ribagorda, "con el que nos hemos emocionado y al que deseo lo mejor". "Sois la bomba. Empezamos nuevo curso y nuevas aventuras pero los afectos se mantienen", ha finalizado.

Cantero, por su parte, ha sido testigo del último telediario de sus compañeros y ha querido dedicarles este mensaje: "Hoy he dicho 'adiós', lo pongo así entre comillas porque sólo es un 'hasta pronto', a Leticia y a Pepe, con quien he compartido redacción y plató los últimos nueve meses… Los dos, cada uno a su manera, me han dado una lección de saber estar, de elegancia, de afecto, de profesionalidad… Eso son, dos enormes profesionales, dos buenos colegas de oficio, y no es fácil mantener el tipo en directo como lo han hecho ellos, especialmente Pepe que ahora comienza una etapa completamente nueva… ¡Ha sido un inmenso honor y un placer trabajar y presentar a vuestro lado! ¡Suerte a los dos en vuestro nuevo destino!".

Trayectoria profesional de José Ribagorda

Ribagorda estudió Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera en el periódico Cinco Días y después pasó a trabajar en la COPE y en la ya desparecida Cadena Ibérica. Su llegada a Telecinco se produjo en 1990. Empezó como redactor y poco a poco fue ascendiendo hasta encargarse de la edición y presentación del informativo del fin de semana entre septiembre de 1994 y julio de 1995. Entre septiembre de 1995 y febrero de 1997, se ocupó de la última edición informativa de la cadena junto a J. J. Santos. En marzo de 1997 dio el salto a Televisión Española como editor y presentador de informativos, y en 2006 regresó a Telecinco para editar y presentar los informativos del fin de semana junto a Carme Chaparro y Jesús María Pascual. De septiembre de 2009 a septiembre de 2010 se hizo cargo de la edición nocturna de entre semana con Marta Fernández y J. J. Santos, y en septiembre de 2010 volvió a los informativos de fin de semana, de los que ahora se ha despedido para siempre.