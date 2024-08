José Ribagorda emociona a la audiencia al interrumpir el informativo para darle el último adiós a su suegra

José Ribagorda, uno de los rostros más reconocidos de Informativos de Telecinco, ha pasado por un duro momento al frente del programa de Mediaset. Conocido por su profesionalidad impecable, el presentador, hizo una pausa en la emisión para lanzar un mensaje cargado de sentimiento al revelar una dolorosa pérdida para su familia. El madrileño, que suele mantener un perfil discreto sobre su vida personal, sorprendió a la audiencia al compartir el fallecimiento de su suegra, Mariló, a quien dedicó los últimos minutos del informativo del mediodía.

© Informativos Telecinco

‘Gracias siempre por su confianza porque son ustedes los que dan sentido a nuestro trabajo, aunque este fin de semana vamos a tener una espectadora menos porque se ha ido para siempre mi querida suegra’, confesó Ribagorda mirando directamente a cámara y visiblemente afectado. No es común que el presentador, reconocido por su serenidad y profesionalidad, deje entrever su vida privada, pero en esta ocasión hizo una excepción para rendir homenaje a una de las personas más importantes de su entorno familiar.

© loles_silva

Mariló, quien fue esposa del también periodista José Antonio Silva, era más que una suegra para Ribagorda. Según sus propias palabras, su opinión sobre el informativo que él presenta era crucial: 'Hasta que ella no me decía que le había gustado el informativo, yo no me quedaba tranquilo'.

© loles_silva

El presentador, comparte su vida con la periodista, Loles Silva con la que lleva casado desde el 2019, hija de Mariló y José Antonio. Juntos, han formado una familia unida, que ahora se enfrenta al dolor de despedir a una madre, abuela y esposa. La pareja, que lleva varias décadas de relación y tiene una hija en común, Andrea, ha priorizado siempre a los suyos. La relación entre Ribagorda y Mariló fue siempre cercana, y la familia ha mantenido un perfil bajo, incluso ante esta dura pérdida. En estos momentos de dolor, esa discreción les permite afrontar el duelo con la fortaleza y unión que los define. Sin embargo, Loles no ha podido evitar compartir unas emotivas fotos de su madre, reflejando lo mucho que significaba para ellos.

© loles_silva

Al despedirse de la audiencia en uno de los días más difíciles de su carrera, Ribagorda cerró con unas palabras llenas de amor y gratitud, que conmovieron a todos: ‘Este informativo ha estado dedicado a ella, así que descansa en paz, querida Mariló’. Un gesto sincero que no solo homenajeó a su suegra, sino que también resonó en los hogares de quienes seguían el informativo, recordando la importancia de las personas que, aunque no están delante de las cámaras, son fundamentales en la vida de quienes sí lo están.