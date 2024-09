Marta Verona y Cesc Escolá, los novios más 'healthy', ahora 'rivales' televisivos: 'No competimos en horario, es un alivio'

El curso ha comenzado con apasionantes retos para Marta Verona y Cesc Escolá, una de las parejas más queridas y atractivas de la pequeña pantalla, que arrancan la temporada con nuevos formatos. Ambos se dieron a conocer en la televisión -ella en MasterChef, donde fue la ganadora de la sexta edición; y él como entrenador en la academia de Operación Triunfo- y ahora, lucharán por conquistar a los espectadores, cada uno en una cadena diferente.

La nutricionista será jurado del talent culinario El gran premio de la cocina, que emite La 1, y el entrenador en el concurso Temporada de caza, de Atresmedia, pero a pesar de ser rivales, aseguran que seguirán tan unidos como siempre y que no hay presión entre ellos por quién gana la guerra de las audiencias. Ellos se siguen complementando a la perfección y compaginando su vida como pareja con sus respectivos trabajos.

En plena vorágine de presentaciones en la cuenta atrás para el estreno de sus nuevos programas, hemos podido hablar con ellos y nos han contado cómo viven esta nueva etapa profesional, cómo llevan el vivir cada uno en una ciudad -ella en Madrid y él en Barcelona- y cuáles son sus próximas metas y planes de futuro en el terreno personal.

-¿Cómo estáis? Empezáis el curso con nuevos proyectos en televisión, ¿qué nos podéis contar de vuestros programas?

-Marta: Ilusionada es poco. Poder unir mis tres pasiones, la nutrición, la cocina y la divulgación, en La 1, es un sueño a la par que un enorme reto porque soy jurado de un talent de cocina muy especial. “El Gran premio de la cocina” es un programa de cocina en tiempo real, esto quiere decir que no nos perdemos ni un minuto de los 35 que dura el cocinado. El contador comienza a avanzar, los fuegos se encienden y los dos equipos de concursantes que se enfrentan tienen que preparar dos platos sencillos en ese tiempo, a los 20 y a los 35 minutos. El equipo perdedor de la semana, que haya obtenido menos puntos del jurado ¡tendrá que despedirse de un integrante! Hasta que lleguen las etapas de competición individual. Mientras os cuento esto ¡me pongo hasta nerviosa! Ver a los concursantes disfrutar, pelear por ganar y dar lo mejor de ellos es lo que me pone los pelos de punta cada día de grabación. Y aquí es donde está el reto: conseguir ser justa, pero exigente, aportar críticas de forma constructiva porque he estado en ese lugar, sin olvidar que soy juez y que hay 50.000 € en juego. Si algo está quemado o crudo no me lo comeré, 50.000 euros no se ganan todos los días.

-Cesc: Estoy muy feliz. Empezando el curso con la máxima ilusión con este nuevo programa. Dejamos aparcados una temporada los entrenos en casa, a famosos, y la supervivencia, porque ahora me atrevo con un game show un programa muy divertido, con acción. Es un formato de éxito internacional que ahora llega a España. Espero que guste porque me lo he pasado muy bien grabando. El programa es simple, un famoso se escapa y durante cuatro horas tenemos la misión de cazarlo, cada 20 minutos nos envían la localización y nosotros intentamos atraparlos. Es trepidante y emocionante. Atresmedia ha apostado por mí en este nuevo reto y estoy encantado de asumirlo.

-¿Habéis podido disfrutar del verano un poco o habéis estado preparando esto?

-M: ¡Mis tortillitas de camarones y mi cazón en adobo no me los ha quitado nadie! Eso sí, mis redes no cierran por vacaciones -ríe- así que, en el fondo, no termino de desconectar del todo. Reconozco que es una tarea pendiente porque hay muchísimo trabajo detrás de crear contenido de calidad. Tengo la suerte de que mi comunidad es súper agradecida y son felices viéndome comer tortillitas de camarones en Cádiz o recomendándome restaurantes y planazos veraniegos así que, aunque no termine de desconectar, les siento tan cerca que merece la pena la piña que hemos creado. Es más, cuando compartí la noticia de mi participación en el programa, sentí que se lo estaba contando a unos amigos, virtuales, pero amigos porque me sentí súper arropada por ellos. La llegada del programa ha conllevado algunos cambios de planes, como quedarme a vivir más tiempo en Madrid, pero Cesc y yo amamos nuestro trabajo y entendemos muy bien que hay oportunidades que no podemos dejar escapar. Así somos, de no quedarnos con las ganas cuando llegan proyectos y de apoyarnos el uno al otro para poder centrarnos en nuestros sueños.

-C: Por suerte sí, en este caso, grabé el programa en abril y este verano he podido ir a Malasia en verano con unos amigos. Marta y yo no paramos de viajar por trabajo y siempre lo aprovechamos también para vivir estos momentos juntos y como un regalo. Ahora con la promoción de nuestros dos programas se nos hace difícil, pero seguro que en Navidades podremos escaparnos.

-Marta, ¿cómo es trabajar con Lydia Bosch?

-M: Luz. Así definiría a Lydia con una palabra, no podríamos tener a una mejor capitana del barco. Lydia es la voz de la experiencia y no puede ser más cercana, cariñosa, natural y humilde. Los abrazos por la mañana son obligatorios para ella y la risoterapia en maquillaje. Reconozco que esta experiencia me daba vértigo porque, a veces, hay una Marta insegura dentro de mí. Por eso, compañeros como Lydia que se sientan a tu lado y te dicen que vales mucho, que creas en ti y que no pierdas la naturalidad ni la esencia nunca, son los que te marcan profesionalmente. Estoy segura de que Lydia será una de las personas que deje huella en mí.

-Y ¿con Germán González y Javi Estévez?

-M: Germán es una máquina de hacer chistes, creo que no he conocido a una persona tan elocuente en mi vida. Va a dar un toque súper fresco y ácido al programa que nos va a encantar a todos. Como compañero es lo más, no quiero parecer cursi, pero de verdad hemos formado una familia ¡y menos mal porque pasamos muchas horas juntos grabando! Si tuviera que destacar algo de Germán es su naturalidad frente a la cámara, es su hábitat natural y nos deja boquiabiertos. Javi es mi “partner in crime”. Aquí no hay poli bueno ni poli malo, ponemos sobre la mesa nuestro criterio y, aunque muchísimas veces coincidimos en las valoraciones, otras no ¡y eso es lo divertido e impredecible del programa! Como persona, Javi es un regalo. En el mundo de la cocina hay muchos egos en juego y Javi es lo contrario: es generoso a más no poder y nos damos nuestro espacio, consejo y respeto el uno al otro. Aprendo cada día con él y le admiro, además es fan de Paquitas Salas y se ve los capítulos entre plato de casquería y plato de casquería ¿es lo más o no? (ríe).

-Cesc, ¿tú qué tal la experiencia con tus compañeros de programa Álvaro Casares y Gakian?

-C: Muy divertida, no nos conocíamos. Cada uno es diferente, ellos realmente están locos, pero nos lo pasamos muy bien. Yo les meto caña, cada uno aporta algo distinto a los tres cazadores y por eso somos un trío invencible. Tengo ganas de poder tener nuevas temporadas, me encanta hacer de cazador. Ojalá Marta pueda ser también una futura fugitiva.

- Cesc, tú estás en Atresmedia, y Marta, tú en La 1 ¿cómo lleváis la guerra de audiencias?

-C: Yo vengo de La 1, que siempre es y será mi familia. Y ahora, Atresmedia también me está tratando de fábula, estoy super contento. Con Marta no somos competencia, nos apoyamos mucho y somos una pareja televisiva muy amigable. Estoy feliz de que se pueda descubrir el talento de Marta como presentadora.

-M: Estoy muy contenta con esta oportunidad que me da La 1, es mi casa desde mis inicios. Por suerte con Cesc no competimos en horario, eso siempre es un alivio.

-Vuelves a un talent de cocina y a ti MasterChef te abrió muchas puertas. Supongo que te vendrán muchos recuerdos a la mente-M: MasterChef te cambia la vida, es matemático, igual que la fórmula de la gravedad, las cosas como son. En “El gran premio de la cocina” me emociono muchas veces, soy un jurado al que vais a ver llorar. Me pongo en el lugar de los concursantes y me llevo el trabajo a casa, porque nadie mejor que yo para saber que están a un paso de que la vida les dé un giro de 180 grados. Tenía solo 23 años cuando salí de MasterChef y no he dejado de formarme en nutrición y cocina desde entonces. De hecho, comienzo un máster nuevo en octubre que tendré que compaginar con el trabajo/grabaciones… Vaya, que se puede ser juez y aprendiz a la vez ¡así es la vida!

-¿Qué consejo le darías a los concursantes, porque tú has estado en su lugar?

-M: Compite siempre contra ti mism@. Es muy fácil despistarse en un concurso mirando la paja en el ojo ajeno y centrando las energías en defenderte de lo que dicen los demás de ti o sintiéndote pequeñito al compararte con el resto. Pero estar en un talent de cocina es una oportunidad vital ÚNICA, que sólo unos pocos tenemos la oportunidad de vivir y por un tiempo limitado. No merece la pena desperdiciar energía en mirar lo que hace el resto, mírate a ti, exprímete para dar el cien por cien y para aprender cada día.

-¿Os dais consejos mutuamente cuando os veis en la tele?

-M: ¡Por supuesto! Nos preguntamos cómo nos hemos visto. En mi caso, mi pregunta estrella es ¿he hablado muy rápido? Pero las respuestas de Cesc ya no son objetivas porque está acostumbrado a mi velocidad después de dos años juntos -ríe-. Hemos coincidido en el FesTVal de Vitoria, presentando cada uno nuestro programa y es alucinante compartir con él, no solo aficiones, sino tipo de trabajo y estilo de vida. Estoy muy orgullosa de él.

-C: Nos apoyamos muchísimos porque nuestra experiencia en la tele es muy distinta y creo que nos complementamos muy bien dándonos consejos. Si vemos cositas que podemos mejorar, pues siempre nos lo decimos, todo suma. Es una suerte que podamos daros consejos que nos ayuden a ser mejores en un territorio que controlamos los dos. Ojalá pronto podamos trabajar en un proyecto juntos.

-Además de estos programas, ¿qué más proyectos tenéis para el nuevo curso que arranca?

-M: Mi escuela online “Vitamina-t” me está dando muchas alegrías. Poder llevar la salud al plato de forma divertida y fácil, vía online, esté donde esté, es genial. Este año toca seguir centrándome de lleno en ella, con nuevos cursos, temáticas e invitados especiales para hacer la salud más fácil. Todo ello compaginado con mis Showcookings, talleres, caterings privados y mi primer retiro con Cesc este octubre, donde uniremos nuestras disciplinas para un grupo reducido de gente ¡qué ganas!

-C: Estamos con proyectos personales muy potentes. Ahora en mi nueva casa voy a estrenar por fin el Muévete en casa 2, desde mi ático y para toda esa gente que me sigue pidiendo entrenos desde que me seguían en la pandemia. La reforma de mi casa por fin ha acabado y la he transformado en mi vivienda, pero también en un espacio donde crear contenido, entrenar con famosos, hacer Challenge. Este es uno de mis grandes logros este año, con ganas que la gente lo disfrute.

-Como no paráis de trabajar e idear cosas nuevas, ¿cuál es vuestro proyecto soñado a largo plazo?

-M: Mi presente está siendo un regalo así que, a día de hoy, pido lo mismo para el futuro, que no es poco. Aunque sí añadiría a mi futuro un ingrediente extra: hacer crecer mi catering para pequeños eventos privados y hacerlo crecer en Madrid y Barcelona. Continuar enseñando nutrición y cocina con humor en mis redes, en las que ya somos más de medio millón de personas, en mi escuela online y en mi medio de comunicación favorito, la televisión.

-C: Mi sueño es retomar esos entrenos que hacíamos con mi comunidad durante la pandemia y que me ayudaron a estar donde estoy ahora. Retomarlos y volver a enganchar a esa gente de nuevo con mi nuevo proyecto. Y con Marta seguiremos uniendo esto que tanto nos apasiona, la vida saludable del deporte y la nutrición. En la tele falta más programas que potencien la vida sana y te hagan levantar del sofá.

-Seguís viviendo separados, Cesc, tú en Barcelona, y Marta, tú en Madrid, ¿cómo lleváis la distancia?

-M: Dos horas y media no es una relación a distancia o al menos eso decimos Cesc y yo para reírnos y consolarnos un poco. Hay días en los que se hace cuesta arriba, no os voy a engañar, estamos cansados de hacer la compra para uno. Nuestra vida es muy divertida cuando estamos juntos, pero nos encargamos de trabajar mucho la comunicación y estamos más unidos que nunca, aunque no sea en el mismo sofá. Hablamos a diario, tenemos charlas de calidad y nos vemos siempre que podemos, que afortunadamente, es mucho. El ave es mi rato de lectura y estudio, así que no me da ninguna pereza cogerlo. Y Cesc, igual ¡últimamente le está tocando venir mucho y comer bocatas de calamares!

-C. Son etapas, nos encantaría pasar más tiempo juntos, pero sí que es cierto que estamos en un muy buen momento profesional y la distancia no tiene que ser un impedimento para que trabajo y amor funcionen. Hay que adaptarse, Marta viene siempre que puede a Barcelona y yo por trabajo también visito mucho Madrid. Queremos seguir juntos y crear una familia, pero aún tenemos toda la vida para hacerlo.

-¿Os habéis planteado dar un paso más en vuestra relación?

-M: Vivir juntos es nuestro objetivo a corto plazo, nos inclinamos por Barcelona por nuestro estilo de vida pero, si tenemos que pasar temporadas en Madrid por trabajo, lo haremos juntos. Tendremos dos hogares en dos ciudades, pero iremos de la mano. Y el resto… puntos suspensivos jajaja.

-C: Sí, además que los dos queremos ser padres, estamos super convencidos y seguro que lo haremos. Pero aún hay muchos proyectos que hacer, viajes por realizar y sueños por cumplir.