Marta Pombo comparte la primera fotografía junto a sus mellizas y muestra cómo cuida Matilda a sus dos hermanitas

Marta Pombo está radiante de felicidad con los últimos acontecimientos que están ocurriendo en su vida y en la preciosa familia numerosa que ha creado junto a su marido, Luis Zamalloa. El pasado 2 de septiembre vinieron al mundo sus mellizas y, aunque inicialmente una de ellas, la pequeña Candela, tuvo que quedarse hospitalizada, ya están todos juntos en su hogar. La influencer ha querido compartir con todos sus seguidores su primer posa junto a sus bebés nada más nacer. Además, también ha enseñado una instantánea del encuentro de Matilda con sus hermanas.

Marta Pombo ha compartido una preciosa instantánea en las que la creadora de contenido aparece tumbada en la cama del hospital, tras dar a luz, con sus dos recién nacidas apoyadas en su pecho. Las dos pequeñas, Candela y María están tapadas con una mantita, llevan el típico gorro que ponen a todos los recién nacidos y si nos fijamos en sus manos, las tienen entrelazadas. Una instantánea que desprende amor y que la influencer ha acompañado de las siguientes palabras: "Un día para recordar. Me gusta dar a luz, me gusta esa emoción previa a la grandeza de traer vida al mundo", comenzaba explicando.

Posteriormente, ha explicado cómo afrontó su parto: "Voy tranquila, emocionada, segura de que mi cuerpo lo va a hacer lo mejor que sabe. Mi mantra durante el embarazo ha sido: Has nacido para esto, tu cuerpo está preparado, lo vas a hacer genial. He tenido la grandísima suerte de disfrutar de traer dos vidas al mundo, jamás lo olvidaré". Un texto que ha finalizado con un corazón blanco.

Junto a esta instantánea, ha compartido varios momentos íntimos que vivió en el hospital por ejemplo cuando estaba monitorizada y aseguraba que "estoy tranquila, parece que la película no va conmigo": Cabe recordar que la creadora de contenido y el odontólogo vivieron unos días un poco complicados después de no poderse llevar a casa a las dos mellizas: "Pese a ser un parto como un cuento de hadas, solo hemos podido pasar la noche con María, porque a la pequeña Candela le han trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), porque no estaba consiguiendo respirar bien ella solita al ser prematura".

Pese a este percance, ya se encuentran todos en casa y además, la pequeña Matilda ha podido conocer y disfrutar ya de sus dos hermanas pequeñas. En la imagen podemos observar como al lado de Marta, sentada en un sofá y sosteniendo a sus dos bebés en brazos, está su hija mayor, de dos años, que está encantada con la llegada de sus hermanitas. "Teníamos mucho miedo, pero muy bien. Es cierto que hicimos mucho trabajo previo y luego también como Candela se tuvo que quedar en incubadora, primero llegó María a casa, tuvo unos días para asimilarlo y días después llegó Candela. Ella dice que son sus bebés. Tenemos un montón de vídeos buenísimos. Ama a los bebés. Ha sido una suerte", ha dicho Zamalloa.

El marido de Marta Pombo ha contado también que, aunque tienen muy pocos días de vida, son muy buenas y ellos están disfrutando de cada segundo. "Es una alegría, una felicidad increíble. Soy feliz y estoy encantado. Una monada de niñas". Por su parte, Marta ha desvelado que cada vez que visitaba a su hija en la UCI, salía muy triste: "Salía que no quería hablar con nadie, ni que nadie me preguntase. Quería silencio y el calor de mis hijas y mi Zama. Llevo fatal que me presten atención y se preocupen por mí en general. Cuando estoy mal, soy poco comunicativa y me encierro muchísimo. Prefiero no hablar y pasarlo sola a que se preocupen por mí", confesaba.