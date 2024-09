Marta Pombo y Luis Zamalloa presentan a sus mellizas: 'El sol y la luna'

Marta Pombo y Luis Zamalloa han hecho la presentación 'oficial' de sus mellizas 11 días después de su nacimiento. La influencer y el odontólogo han querido compartir su felicidad con todos sus seguidores y han publicado estas imágenes tan bonitas de las pequeñas María y Candela: "El sol y la luna", como las llaman ellos.

"Candela es nuestro sol, ¡nuestra rubia! María es nuestra luna, ¡una morenaza!", han confesado. Y es que solo hay que verlas para darse cuenta de lo diferentes que son físicamente. Las fotos no pueden ser más entrañables y se las hicieron mientras dormían plácidamente, unas veces juntas y otras por separado, vestidas en tonos blancos y tapadas con una mantita de estampado floral. "Creíamos que el amor por el primer hijo era inigualable y nos equivocamos, el amor se ha multiplicado por tres", han dicho emocionados.

Como era de esperar, las fotos han enamorado a sus miles de seguidores y han recibido muchísimos mensajes de cariño, sobre todo de sus familias y amigos más cercanos. María y Lucía Pombo han mostrado su orgullo de tías comentando: "Mis bebés preciosas ❤️" y "Mis sobrinas preciosas 💖", respectivamente, mientras que Pablo Castellano ha añadido: "Mis sobrinas 🤍".

También les han escrito Teresa Andrés Gonzalvo: "No hay palabras", Tomás Páramo: "Contando las horas para conocerlas", Marta Lozano: "No puedo", Lorenzo Remohi: "¡Qué pasada! ❤️ Ganas de conocerlas y veros, familia", y Dulceida: "Por favor, muero de amor 😍", entre otros muchos.

Además de presentar a sus niñas, Marta y Luis han contado cómo están viviendo en casa sus primeros días como familia numerosa y cómo ha sido la reacción de su hija mayor, Matilda, que está encantada con la llegada de sus hermanitas. "Teníamos mucho miedo, pero muy bien. Es cierto que hicimos mucho trabajo previo y luego también como Candela se tuvo que quedar en incubadora, primero llegó María a casa, tuvo unos días para asimilarlo y días después llegó Candela. Ella dice que son sus bebés. Tenemos un montón de vídeos buenísimos. Ama a los bebés. Ha sido una suerte", ha dicho Zamalloa.

El odontólogo ha estado respondiendo algunas preguntas que le han hecho sus fans y ha explicado brevemente cómo fue el parto: "Fue natural y fue genial. Yo no estaba nervioso, pero la verdad es que cuando empezó el parto dije: 'Esto son dos, esto es otra historia'. Pero salió primero María y 12 minutos después Candela. En 13 minutos estaba el parto hecho. Yo estaba alucinando. Tengo una foto de Marta que ya veréis si la quiere subir o no, que está como una rosa, como si no hubiese dado a luz ella. Vamos, una pasada".

También le han preguntado si ya han encontrado parecidos de las niñas, a lo que ha contestado: "No se parecen entre ellas. Se parecen, como puedo parecer yo a un hermano mío, pero no son clones para nada. Una rubia y otra morena, una la cara tiene una formita más redondita y la otra más finita. Pero es que cambian por días, entonces es muy pronto para decirlo... A Candela se le pueden ver aires de Mati, vale, pero es que a María también. Sin embargo, si comparas a María y Candela son completamente diferentes. "Una monada de niñas", ha dicho orgulloso.

El marido de Marta Pombo ha contado también que, aunque tienen muy pocos días de vida, son muy buenas y ellos están disfrutando de cada segundo. "Es una alegría, una felicidad increíble. Soy feliz y estoy encantado".