La petición de María José Campanario una semana después de que Jesulín sufriera una angina de pecho

Una semana después del gran susto de salud que ha tenido Jesulín de Ubrique, María José Campanario ha compartido un significativo mensaje en su perfil público: "Aún con el susto en el cuerpo, quiero daros las gracias por todos los mensajes y llamadas recibidas, incluso las que no he podido atender, preocupándoos por Jesús". La odontóloga ha tenido unas palabras de cariño para todo el personal sanitario que atendió a su marido: "Mi mayor agradecimiento a los médicos, enfermeros, auxiliares y demás que le atendieron el pasado sábado en el Carlos Haya". María José también ha querido tener un mensaje de agradecimiento con la prensa: "Gracias también a todos los medios de comunicación por cómo habéis tratado la noticia. De corazón, gracias".

© GTRES

Tras lo ocurrido, Campanario hace una profunda reflexión: “No des nada nunca por sentado. La vida llega, te abofetea y te pone de pie". Y, por último, hace una petición: "Ahora necesitamos descansar. Esperamos que lo entendáis. Carpe Diem", concluye María José.

© mery_land_

© Atresmedia

Al principio se pensaba que era un microinfarto

El pasado 8 de septiembre, el torero disfrutaba de unas vacaciones en familia en El Rincón de la Victoria, Málaga cuando comenzó a experimentar un gran dolor. En plena madrugada, Jesulín sintió una intensa presión en el cuello y el pecho, creía que se trataba de un desgarro muscular. Sin embargo, a medida que sus síntomas empeoraron, decidió ir al hospital. Tras una primera evaluación en un centro médico local, fue trasladado al Hospital Regional de Málaga. En un principio, los médicos pensaron que podía haber sufrido un microinfarto. Tras las primeras exploraciones que se le hicieron, se comprobó afortunadamente que el percance no había ido a más. La propia María José Campanario lo confirmaba así en sus primeras declaraciones tras lo ocurrido: "Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación".

© mery_land_

¿Cómo se siente Jesulín?

Finalmente, tras realizarse pruebas más exhaustivas en el Hospital Universitario de Jerez, Jesulín desvelaba a ¡HOLA! el diagnóstico definitivo: había sufrido una angina de pecho. Tras la aterradora experiencia, el torero ya está en casa y nos ha contado cómo se encuentra: "No me esperaba que pudiera pasarme algo así, me he llevado el susto más grande de mi vida". Este percance fue muy impactante para él, quien siempre ha hecho gala de su estilo de vida saludable y de ser muy deportista. "No me he visto en esta situación nunca y por eso me voy a poner en manos de los profesionales para que busquen el origen de donde ha podido venir esto, pero de momento me han dicho que tengo que tomarme la vida con más tranquilidad. Aun así, ya le he preguntado al doctor si podría torear el día 18. Aunque la vida ya me ha dado toques con las cornadas de los toros y el accidente de coche, no paro, soy un poco polvorilla", confesaba el diestro que, en ningún momento ha perdido el humor, a pesar de haber "visto las orejas al lobo".

© GTRES

Ahora intenta pasar página y cuidarse aún más si cabe, como ha hecho siempre: "Soy una persona que me cuido, hago deporte, no fumo y no bebo. Me mantengo en forma, quizá no tanto como antes, pero me mantengo. No sé, no puedo dar una explicación de lo que me ha pasado. Ha sido una cosa horrible". En declaraciones a ¡HOLA!. el torero asegura que "lo ha pasado muy mal, pero que hay Jesulín para rato".