La reacción de Belén Esteban a la noticia del microinfarto que sufrió Jesulín de Ubrique

Belén Esteban no ha querido dejar pasar la ocasión que le ha brindado el programa de televisión en el que colabora, Ni que fuéramos Shhh, y ha aprovechado para contar cómo se siente tras la noticia del ingreso del padre de su hija Andrea, Jesulín de Ubrique, que fue ingresado tras sufrir un microinfarto. Por suerte todo quedó en un susto y fue dado de alta unas horas después. María Patiño ha sido la encargada de preguntarle a Belén cómo se enteró de la noticia: "Estaba con mi marido y unos amigos comiendo, y me llamaste tú para darme la noticia. Me enteré por ti"; y añadió, muy sincera, que: "La verdad es que me asusté", y reconoce que noenvió ningún mensaje al entorno de su expareja. Eso sí, ha aclarado: "Bueno, no voy a mentir, llamé a la persona que tenía que llamar. Y no voy a decir nada más".

La llamada a su hija, Andrea Janeiro

Siguiendo la conversación, la presentadora del espacio siguió preguntando: "¿Por qué lo hiciste?". Belén respondía rotunda: "¿Porque es su padre? Y porque no tiene tres hijos, tiene cuatro". Aún así, la de Paracuellos del Jarama se ha negado a dar más detalles de la charla que mantuvo con su hija, Andrea Janeiro: "No voy a decir la conversación que tuve con ella. Lo que yo no quería era que se enterase por las redes sociales. Cuando me lo dijiste tú, que me mandaste un enlace, ese enlace ya estaba en todas las redes sociales. Eran 'trending topic'", explicaba la tertuliana.

Todo ha quedado en un susto

El torero, de 50 años, se encontraba pasando unos días de descanso con su familia en la localidad del Rincón de la Victoria y, tras sentirse indispuesto, tuvo que acudir de urgencia al centro médico en la mañana del domingo 8 de septiembre. Una vez allí, y tras las primeras exploraciones que se le practicaron, se comprobó que, afortunadamente, el percance no fue a más. La propia María José Campanario lo confirmaba así en sus primeras declaraciones tras lo ocurrido: "Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación".

Cabe recordar que, en el verano de 2017, el torero vivió una situación complicada mientras toreaba en la plaza de Lanzahíta (Ávila). Entonces, tal y como él mismo reveló a ¡HOLA!, "de repente sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos y me asfixiaba. Aún así, llegué hasta la enfermería por mi propio pie". La última aparición pública de Jesulín de Ubrique se produjo esta misma semana, el pasado jueves, junto a María José Campanario en televisión. El matrimonio fue protagonista del programa especial Emparejados, conducido por el exfutbolista y showman Joaquín Sánchez y la esposa de este, Susana Saborido, en Antena 3.