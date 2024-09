Jaydy Michel, una madre muy orgullosa al hablar de su hija Manuela, a quien pide consejos de moda

Si algo tiene claro Jaydy Michel, es que su familia es su prioridad. Y así lo demuestra cada vez que puede, ya sea hablando de ellos o compartiendo sus mejores momentos a través de su perfil público. La modelo ha formado un precioso cónclave junto a su marido, Rafa Márquez, con quien se dio el 'sí, quiero' en una romántica boda sorpresa en Puerto Vallarta (México) hace 14 años. Fruto de su amor nació Leonador, convirtiéndose su hija Manuela - nacida de su relación con Alejandro Sanz - en hermana mayor. La actriz y presentadora ha acudido a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid donde se ha deshecho en halagos sobre su niña.

Jaydy Michel no podía faltar a la gran cita con el arte de la moda y se ha desplazado al pabellón de IFEMA para disfrutar de unas jornadas inolvidables y conocer las tendencias de la nueva temporada en el desfile de Isabel Sanchís celebrado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La actriz ha acudido con un look rompedor compuesto por una blazer beige con estampado en negro y una falda mini gris de cuadros que ha conjuntado con accesorios, tanto zapatos de tacón como bolso, en color camel. En cuanto al pelo, ha optado por una lucida coleta que dejaba ver los pendientes: dos aros de oro.

Nada más llegar, ha posado para los fotógrafos allí presentes y con su amabilidad característica ha contestado a las preguntas de la prensa. Ha contado a los compañeros de Europa Press que sus niños se hacen mayores: "Yo digo lo que decían las madres, ¿no? Cuando mi madre me decía, es que siempre vas a ser la bebé, digo, qué exageración. Pues sí, así es, siempre van a ser los bebés". También ha desvelado que su hija Manuela ya vuela sola: "Le va muy bien. O sea, bueno, ahí está, están empezando, yo creo que todavía es cuestión de ir experimentando, ¿no? Ciertas parcelas de la profesión en lo que le vaya gustando, pero ahí va".

La presentadora y modelo, entre risas, también ha contado que ahora es ella la que pide consejo de moda a su hija, a la que siempre llama cariñosamente "mi princesa": "Yo le pido a ella, siempre llego, a ver, ¿qué me pongo? Y al final, bueno, ella sabe, está más actualizada que yo. Es muy segura ella en sus cosas y sus decisiones". De hecho, Jaydy nos contó en ¡HOLA! cómo era su relación con Manuela: "Nos entendemos bastante bien y me encanta estar con ella. No intento ser una amiga más, sino ser su madre, y que ella sienta que puede confiar y apoyarse en mí siempre".

Por otro lado, también ha hablado de su relación con Alejandro Sanz asegurando que "todo está muy bien, como siempre" y respondiendo a la pregunta de si Manuela a él le pide consejo: "supongo que cuando cante se lo pedirá". También ha hablado de que ahora está más tiempo en la capital española que en Barcelona: "Estaré yendo mucho, pero no, ahora estamos más acá. Los niños son los que mandan al final". Por último ha expresado que echa de menos el mundo del modelaje: "Cuando veo a las modelos me empieza así como el nervio y me gustaría".

