Sandra Polop, de 'OT', espera su primer hijo

Sandra Polop y su marido Javier están viviendo una increíble etapa. Este 12 de septiembre, y coincidiendo con su octavo aniversario, la cantante ha compartido con sus seguidores un bonito mensaje dedicado a su marido. Además, ha aprovechado esta fecha tan especial para ambos para anunciar que están esperando a su primer hijo.

© @sandrapolop

"8 años juntos... Viviendo, esforzándonos, empatizando, evolucionando, riendo, llorando, cambiando, respetando, apoyando, mando y aceptándonos, porque de eso va esta vida juntos, ¿no?" comenzaba la ex triunfita, que ha elegido una fotografía donde ambos salen con unas preciosas sonrisas para celebrar este día tan estimado. "Va de todas esas cosas y de seguir eligiéndonos siempre. Te quiero mucho Jeff", continuaba, antes de anunciar que, en la siguiente publicación, "una sorpresa muy bonita". En ella se ve un cartel que dice "Bebé en camino", dando la bienvenida al pequeño. Además, hay un gracioso patuco y una instantánea de una ecografía de Alex, que es el nombre que han elegido para su primogénito.

© @sandrapolop

Esta noticia llega un año y medio después de la boda de Sandra y Javi, que pusieron el broche de oro a su relación en una ceremonia íntima en 2023. Como le confesó a ¡HOLA!, para la cantante el momento del 'sí, quiero' es "la vez que más miedo me ha dado un micro y a la vez que más felicidad he sentido". Además, admitió que su pareja era muy vergonzoso y que compartir ese momento tan personal con los invitados supuso un esfuerzo, lo que demuestra el gran amor entre ambos y por lo que está muy agradecida.

Javi y Sandra no pueden tener dos carreras más distintas, mientras que ella se dedica a la música, Javi es cirujano. Sin embargo, la gran vocación que sienten ambos por sus trabajos les "une más que nada", ya que son "dos profesiones que requieren de tantísima vocación, de tantísimo apoyo, de tantísimo respeto, de tantísima admiración". Para la vocal coach, "Javi es la mejor persona que he conocido jamás", y asegura que tiene "un sinfín de virtudes que hace que yo no haya conocido a nadie igual y que sea maravilloso sentir que estoy compartiendo, que he compartido y que voy a compartir el resto de mis días con él".

Una trayectoria de casi 20 años

© @sandrapolop

Han pasado casi dos décadas desde que Sandra entró a la academia de Operación Triunfo para seguir su sueño. Fue la novena expulsada de su edición, donde coincidió con artistas como Edurne o Soraya. Tras su paso por el concurso decidió adentrarse en el coaching escénico, y como le contó a ¡HOLA! "a día de hoy, ser profesora de coaching vocal y escénico es un regalo". Hace poco también se aventuró con charlas de coaching emocional y empresarial, "no solamente para artistas sino para más público".