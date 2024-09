El homenaje a Britney Spears en los premios MTV VMAs a través de sus icónicos looks

Después de analizar uno a uno los looks más llamativos y comentados de los premios MTV VMAs en Nueva York, no podemos pasar por alto dos de los diseños escogidos por algunas de las artistas para rendir homenaje a Britney Spears. La princesa del pop siempre será un ícono y una gran figura de la música, por tanto la presentadora del show Megan Thee Stallion así como otras de las artistas invitadas quisieron recordar a la estrella de Oops!...I Did It Again en el 40 aniversario de estos prestigiosos galardones.

© Getty Images Britney Spears en los premios MTV VMAs en 2001 © MTV Meghan Thee Stallion en los MTV VMAs en 2024

Con serpiente incluida, un top verde y unos shorts con pedrería, Megan Thee Stallion recreó el icónico look que llevó Britney en los VMA’s del año 2001 cuando se encontraba en la cima del éxito e interpretó su éxito I’m a Slave 4 U. La maestra de ceremonias no se sentía nada cómoda con este peligroso animal entre sus brazos y rápidamente pidió ayuda para quitarse esta pitón de su cuerpo y cambiarse de vestimenta para continuar el show.

© Getty Images Britney Spears en los premios MTV VMAs en 2001 © Getty Images Tate McRae en los MTV Video Music Awards en 2024

Tate McRae también tomó como inspiración a Britney Spears a la hora de elegir su ropa. La cantante y compositora canadiense lució un vestido de encaje transparente muy parecido al de Dolce & Gabbana que lució Spears en la misma entrega de premios en el año 2001. A su paso por la alfombra roja, McRae calificó a Britney como "una de las mejores artistas de los años 2000".

© Getty Images Sabrina Carpenter en los MTV Video Music Awards 2024

Pero estas no fueron las únicas referencias hacia la autora de Toxic o Baby One More Time. Sabrina Carpenter hizo un guiño a la princesa del pop durante su actuación. Cantó varias canciones de su discografía y entre medias de sus éxitos Please Please Please y Taste sonó de fondo el monólogo de Britney en Oops!...I Did It Again entre aliens y astronautas.