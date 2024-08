Blake Lively rinde un homenaje a Britney Spears al llevar el mismo vestido que usó la cantante hace 21 años

Sin duda alguna, Britney Spears marcó a toda una generación que, hasta la fecha, celebra su legado en la música, el cine y la moda. Prueba de ello es Blake Lively, quien durante la alfombra roja del estreno de su nueva película, It Ends with Us, sorprendió a todos con un increíble vestido multicolor firmado por Versace, el mismo que la 'Princesa del Pop' uso durante una gala de la marca en 2003, rindiéndole así un emotivo homenaje a la artista. Y es que además, Lively reveló que el vestido que llevaba aquel día no solo era el mismo modelo que el que usó Britney 20 años atrás, sino que era el mismo vestido que la intérprete de Stronger usó aquella ocasión.

© Getty Images Blake Lively durante el estreno de su película en Nueva York

Así lo reveló la intérprete durante una charla que sostuvo con People, en la que visible conmovida, habló del origen de su vestido y del amor que tiene por Britney. “Es el vestido real de Britney”, señaló ilusionada. "Debería estar en el (museo) Smithsonian o en el Met, pero yo lo llevo puesto. ¡Me siento con tanta suerte!”, agregó entre risas.

© Getty Images Britney Spears lució este mismo modelo en 2023, durante un desfile de Versace en Milán

Por otro lado, Blake también habló de lo significativo que ha sido para ella poder usar este vestido, especialmente por todo lo que Britney representa para ella y para toda su generación. “Significaba mucho para mí, por lo que ella significaba para mí. Ella representaba amor, belleza y juventud, trabajo duro, determinación y fuerza. Estaba en contacto con su sexualidad y delicadeza… Así que cuando este vestido estuvo disponible, dije: ‘Sí, lo necesito', y lo obtuve hace casi un año; estuve ahorrando seis meses”, reveló a Extra.

Cabe destacar, que a través de sus historias de Instagram, Blake Lively también se pronunció al respecto, pues le mandó un emotivo mensaje a Britney Spears. “La reina definitiva que hizo que todas quisiéramos brillar, escribir y compartir nuestras historias. Britney, todos los millennials tenemos un recuerdo de una época en la que nos inspiraste con tu fuerza y tu trabajo. Gracias por animar a tantas mujeres a compartir sus historias. Estoy deseando ver tu biopic y lo que nos tienes preparado para nosotros”, compartió emocionada.

Los detalles del vestido

El hermoso diseño, conocido como el 'vestido mariposa', es una pieza vintage de Versace, perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2002 de la icónica casa de modas italiana, la cual estaba compuesta por prendas en las que los colores vibrantes eran los protagonistas y los detalles ultrafemeninos una constante. Algo que es posible observar en el vestido que perteneció a Britney y que ahora posee Blake.