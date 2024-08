Blake Lively lleva los vestidos de flores al siguiente nivel con su más reciente 'look'

Blake Lively está por estrenar su nueva película “It Ends With Us” en donde interpreta a Lily Bloom, una joven florista que tras mudarse, se ve involucrada en un triángulo amoroso. En este filme, la actriz comparte pantalla con Justin Baldoni ("Jane the Virgin") y Brandon Sklenar ("1923").

Aunque Lively ya lleva una semana en tour de prensa por Nueva York, la actriz nos ha dado toda una variedad de looks, divertidos y diferentes entre sí que siguen la misma línea floral que tanto define a su personaje (la protagonista).

Blake Lively lleva flores como nunca las habías visto

Para su más reciente aparición pública, Blake Lively apostó por un vestido con una silueta strapless diseñada por Oscar de la Renta. Se trata de una pieza de mesh transparente con aplicaciones de flores muy realistas que simulan un degradado de colores que va de morado hasta el blanco, el cual lució espectacular a juego con su bronceado y rubia melena.

© Getty Images Blake Lively en Nueva York

Esta silueta comparte similitudes con el mini vestido que Taylor Swift (quien además es mejor amiga de la actriz) llevó para la edición 63 de los Grammys en 2021. En dicha ocasión apostó por llevar un diseño firmado por la misma marca, sin embargo las flores del mismo tenían un look & feel un poco más primaveral, además de ser de manga larga.

Blake Lively como toda una 'beauty queen'

La actriz recién anunció el lanzamiento de su línea capilar, lo que tiene sentido considerando que su melena dorada se ha convertido en parte principal de su estilo a lo largo de los años. Además, la actriz sabe peinarla de las maneras más originales, mismo que logra gracias a que lleva años trabajando con Jennifer Yepez, su hairstylist de confianza.

Yepez es el talento detrás de los peinados que Lively ha llevado por años para eventos como la Met Gala, recientemente para la premiere de la última película de su esposo, "Deadpool vs. Wolverine", y para todo el tour de prensa de su último proyecto “It Ends With Us”. Yepez trabaja con otras celebridades como Adria Arjona y Sofía Vergara, quienes también tienen una melena de impacto.

© Getty Blake Lively en NYC.

Aunque la mayoría de los looks de Lively han sido con una melena suelta y wavy, para uno de los últimos eventos, la actriz apostó por llevar su melena en una trenza con detalles de flores incrustados en la misma, peinado que combinó con un look rosa mexicano con detalles de flores. Una manera súper original e inesperada de incluir flores en el look.