Blake Lively le da un nuevo giro al ‘cowboycore’

Después de que Beyoncé declaró 2024 el año del ‘cowboycore’, se sumaron otras tendencias que se hicieron virales, como el ‘teniscore’, el cual se coronó como la tendencia dominante del año después del lanzamiento de la película “Challengers” en donde Zendaya, de lado de Josh O'Connor, interpretara a una tenista profesional. Esta tendencia ha hecho que la vestimenta limpia, con cortes rectos y en tonos neutros se mantenga como algunos de los más populares.

Aunque el 'teniscore' sigue teniendo popularidad, Blake Lively acaba de traer de regreso la tendencia vaquera con su más reciente atuendo, pero lo ha hecho de forma un poco más sutil y sofisticada. A pesar de que los sombreros y las botas son insignia de este tipo de vestimenta, hay otros elementos del ‘cowboycore’ que pueden utilizarse para darle un elemento sorpresa a tu look. Esto puedes hacerlo con camisas o accesorios como cinturones y prendas de piel con detalles únicos como estoperoles o estampados.

© Gotham/Getty Images Blake Lively es vista en las calles de Nueva York con unas "chaparreras" de piel

Blake Lively toma el ‘cowboycore’ y le da la vuelta

Nadie sabe aterrizar un concepto en un look como lo hace Blake Lively. La actriz ha mencionado en múltiples ocasiones que ella se viste a si misma, es decir, no trabaja con ningún stylist porque siempre ha estado “obsesionada con el mundo de la moda”, por lo que es ella quien investiga y coordina lo que usará para cada ocasión.

Bien sabemos que la actriz está por estrenar su último proyecto “It ends with us” en donde interpreta el papel protagónico de Lily Bloom, una joven que tras mudarse a Boston decide abrir una florería y a la par se ve atrapada en medio de un triángulo amoroso. Para el tour de prensa de este proyecto, Lively ha apostado por múltiples looks en los que incluye flores de distintas maneras, todas con su toque de estilo único.



Sin embargo, recientemente sorprendió a sus fans con un atuendo que parece que no tiene nada que ver con la línea floral de la película que tanto venía cuidando. Se trata de un look en donde apuesta por un top con efecto de piel, un cardigan de tejido grueso, un par de pantalones anchos con detalles tipo chaparreras que incluían detalles de flores bordadas, unas sandalias de tacón y brazaletes gruesos. Este look es firmado por la diseñadora británica Stella McCartney.

© Getty Images Blake Lively en Nueva York

La actriz, quien acaba de anunciar el lanzamiento de su nueva línea de cuidado capilar, acompañó su look de maquillaje muy sencillo y natural, un clásico “no-makeup makeup” tipo bronceado, mismo que combinó con su icónico peinado, una melena dorada llena de volumen con ondas ligeras. Complementó su maquillaje con un par de pendientes dorados que dan continuidad al resto del look.