Zendaya luce dos de las tendencias favoritas del 2024 en las calles de París

Debido a que las Olimpiadas están tomando lugar en uno de los lugares más fashionistas del mundo, no es sorpresa que los asistentes e invitados al evento lleven sus mejores prendas. Ahora, si alguien no decepciona con todos y cada uno de sus looks es Zendaya.

Aunque seguimos obsesionados con los atuendos que la actriz llevó para Wimbledon, la modelo fue vista en la inauguración de los Juegos Olímpicos y días más tarde también en las calles de la capital francesa. Incluso estuvo rondando por internet un video en donde se le ve entablando una conversación con el legendario tenista Novak Djokovic. ¿Acaso hay algo más Tashi Duncan que eso?

Zendaya en las calles de París

Al ser una figura pública cuya fama es de talla mundial, es de esperarse que fanáticos de la actriz la busquen para pedirle fotos y autógrafos. En esta ocasión fue vista en las calles parisinas por algunos de sus fans, quienes no dudaron en pararla y pedirle una foto. La modelo y actriz se encontraba acompañada de su stylist Law Roach.

© Grosby Group Zendaya sonriente mientras se detenía a saludar a sus fans en París.

La modelo continúa con su melena en un tono rubio, y para el calor de la ciudad, apostó por peinarla en un slicked bun (chongo relamido). En cuanto a su look, llevó una tank top ajustada en corte halter, una de las siluetas retro favoritas del verano, con una falda en corte midi asimétrica en dos tonos de verde militar. Combinó este juego con un par de flats tipo ballerina en color blanco. Un atuendo cómodo y muy femenino para el evento en el que se encuentra.

© Backgrid/ Grosby Group Zendaya en las calles de la capital francesa.

No cabe duda que los accesorios son lo que distinguen a este look de todos los demás puesto que apostó por un bolso muy noventero que incluye el clásico monograma de Louis Vuitton, misma maison culpable de diseñar valijas en las que se guardan las medallas olímpicas del evento. Además de complementar con pequeños accesorios de joyería.

Zendaya fanática de los deportes

Algo que no sabíamos de la actriz era su fanatismo en cuanto a el mundo de los deportes. Aunque la vimos en uno de los torneos más importantes del mundo, Wimbledon, parecía que estaba siguiendo el ejemplo de su personaje en su última película, “Challengers”, donde interpreta a Tashi Duncan, una tenista que se ve obligada a dejar el mundo competitivo después de una trágica lesión.

Sin embargo, con su asistencia a los Juegos Olímpicos de París, podemos confirmar que el deporte blanco no es el único de su interés. Recientemente se anunció a la actriz como la nueva embajadora de On, la marca suiza experta en deportes que también ha diseñado el uniforme olímpico de Suiza.