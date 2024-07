Emma Chamberlain es la invitada mejor vestida de los Juegos Olímpicos de París 2024

No cabe duda que entre todas las celebs asistentes a los Juegos Olímpicos de Paris para 2024 nos han dado de qué hablar en cuestión de looks. Nos fascinó ver a Lady Gaga y a Celine Dion en la apertura, por supuesto, ambas con diseños firmados por la maison francesa Dior, pero ¿qué hay del resto de los invitados? Zendaya también causó sensación con un look metálico y un peinado con efecto húmedo.

Emma Chamberlain se ha posicionado como la it-girl de la Gen Z con todos y cada uno de sus looks, no solo en fashion week, sino que también en su día a día y por supuesto en eventos especiales como Cannes o Coachella. Además, seamos honestos ¿quién no se muere por probar su marca de café?

La youtuber e influencer no deja de llenar titulares, pues además de su elección impecable de atuendos, aprovechó la ocasión de las olimpiadas para hacer su primera aparición pública con su nueva pareja Peter McPoland, después de poner fin a su relación con Tucker Pillsbury (mejor conocido como "Role Model").

Detrás del styling de Emma Chamberlain para los Juegos Olímpicos

La influencer trabaja del lado de Jared Ellner, su stylist de confianza y quien colabora también con otras personalidades como Sabrina Carpenter, Camila Cabello y Maddie Zegler. Ambos tienen ya años de trabajar en conjunto, incluso es Ellner quien le ha ayudado en el proceso de selección y creación de look para la gala del MET.

© Getty Images Emma en las olimpiadas de París 2024.

Ahora bien, sabemos que Emma es fanática de la ropa de archivo, lo ha dicho múltiples veces en sus redes sociales y videos de youtube. El famoso “thrifting” es una práctica que lleva realizando por años, por lo que no es sorpresa que lleve looks con una estética vintage para los Juegos Olímpicos de este año.

© Getty Images Emma Chamberlain en París para los Juegos Olímpicos.

Chamberlain ha llevado piezas de archivo Ralph Lauren, quien diseñó parte del uniforme estadounidense para las olimpiadas de este año. Las piezas seleccionadas por Emma, acentúan su silueta de manera muy femenina, sobre todo en la cintura. La youtuber ha apostado por siluetas que funcionan en conjunto, es decir, sets de blazer con falda, con estampado o que crean contrastes o en sí dan continuidad, estos para los eventos formales, por supuesto.

Para el día a día y las actividades en la ciudad francesa, era de esperarse que Chamberlain apostara por siluetas cómodas y un poco más sport en los colores de la bandera estadounidenses y con una estética noventera inconfundible. Procura incluir blanco en todos sus conjuntos, lo que da un efecto más limpio y elegante.