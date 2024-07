Cindy Crawford y Kaia Gerber coordinan su estilo en las Olimpiadas de París 2024

En el mundo de la moda, pocas cosas llaman la atención como el estilo único y la sofisticación, ambas características que definen al combo madre e hija de Cindy Crawford y Kaia Gerber. Ahora pensemos que París es una de las capitales fashionistas del mundo, por lo que no podíamos esperar a ver los looks de celebs y el resto de los asistentes de los juegos olímpicos. Por supuesto que Cindy Crawford y Kaia Gerber no podían decepcionarnos, ya que en esta ocasión ambas coordinan su estilo para asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Cindy Crawford es una supermodelo legendaria, y se ha mantenido como una figura importante en el mundo de la moda por décadas. Su hija, Kaia Gerber, ha seguido sus pasos y se ha posicionado como una de las modelos más prometedoras de su generación. Juntas, son un dúo súper stylish que no sólo refleja elegancia y estilo, sino también una profunda conexión familiar a través de su vestimenta.

Cindy y Kaia en Los Juegos Olímpicos de París 2024

Durante las actuales Olimpiadas, Cindy Crawford y Kaia Gerber fueron vistas luciendo atuendos coordinados con los que capturan la esencia del evento y que destacan sobre del resto por su estilo único. Ambas fusionan lo “casual chic” con elegancia deportiva, y a la par demostraron que el estilo no tiene límites generacionales.

© Instagram/ @cindycrawford Kaia Gerber y Cindy Crawford en las calles de París

Los atuendos elegidos para la ocasión incluyeron piezas que combinaban moda y confort. Cindy apostó por un conjunto deportivo clásico con toques modernos, mientras que Kaia lució un look similar, pero con su propio toque juvenil. Ambas apuestan por pantalones anchos y tonos oscuros en sacos y bomber jackets de corte ‘cropped’.

Lo que hace que su estilo sea tan especial no es solo la coordinación de sus looks, sino también la manera en que cada una refleja su personalidad individual. Cindy, con su experiencia y sofisticación, y Kaia, con su frescura y modernidad, lograron un equilibrio que es a la vez inspirador y aspiracional para madres e hijas alrededor del mundo.

Eventos nocturnos en París durante las olimpiadas

La razón por la cual ambas modelos se encuentran en París, se debe a que tanto madre como hija son embajadoras de OMEGA, la cronometradora oficial de los Juegos Olímpicos. Y fue la marca quien las invito a presenciar este magno evento.

© Getty Images Madre e hija en el evento de OMEGA House

Como es tradición, la relojera celebró el evento con un cóctel en la capital francesa, donde madre e hija volvieron a apostar por coordinar sus atuendos. Ambas lucen siluetas similares de vestidos negros, el único cambio está en el detalle del cuello y el largo del vestido, pues Kaia apuesta por un mini vestido mientras que Cindy lleva una silueta midi.