Alta costura en las Olimpiadas de París 2024: Celine Dion luce un vestido con mil horas de trabajo

No hay duda de que París 2024 ha estado colmado de sorpresas. Quizá una de las más emotivas fue durante la inauguración de estos juegos olímpicos, ceremonia en la que resurgió una estrella que, desde hace algunos meses, se había eclipsado debido a cuestiones médicas.

Se trata de Celine Dion, la diva canadiense que desde diciembre de 2022 anunció que padece una particular y poco conocida enfermedad nombrada como Síndrome de la Persona Rígida, la cual le ha impedido realizar presentaciones desde que se le fue diagnosticada, pues su movilidad se ha visto muy comprometida y lo mismo ha pasado con sus cuerdas bucales.

Sin embargo, su tratamiento y múltiples terapias parecen estar dando resultados y aunque el mes pasado presentó un documental que retrata lo doloroso –tanto físico como emocionalmente– que ha sido enfrentarse a este diagnóstico, la popular cantante conocida por millones de personas por su capacidad interpretativa regresó y lo hizo en grande, en uno de los eventos más mediáticos en el mundo, la ceremonia inaugural de esta fiesta deportiva internacional.

© celinedion Celine Dion compartió a través de redes esta imagen demostrando su emoción por volver a los escenarios y para regresar un poco de cariño a sus millones de seguidores

Para este evento, que fue dirigido por el actor y director artístico Thomas Jolly, la intérprete de temas como "My Heart Will Go On" demostró que a pesar de las adversidades, está lista para retomar su vida con una magnífica presentación en la que entonó "Hymne A L'Amour" –tema popularizado por la inmortal francesa Edith Piaf– Celine estremeció a todos los presentes y los millones de espectadores alrededor del mundo.

Pero esta presentación enmarcada por la torre Eiffel también fue una oda a la moda parisina, pues la puesta en escena minimalista en la que solo se enfocó el emblema francés, a la cantante y su acompañamiento, permitió disfrutar de un espectacular look que la firma fundada por Christian Dior creó para Dion.

El vestido de mil horas de trabajo que usó Celine Dion en su presentación en París 2024

© Handout, Getty Images El vestido capa diseñado por Dior tardó mil horas en su confección

Esta pieza que nos evocó a un lujoso atuendo nupcial fue creada especialmente para esta noche que marcó el regreso de la inigualable Celine Dion a los escenarios. Se trata de una obra artesanal y colmada de detalles, misma que, de acuerdo con la maison francesa, tuvo un prolongado proceso de confección que acumuló mil horas de trabajo.

Este gown fue diseñado por la propia Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior y se realizó en seda blanca completamente cubierta por perlas, cristales y lentejuelas. El vestido de cuello alto, mangas largas y con una espectacular capa, acentuó su esbelto cuerpo y con sus sutiles movimientos a la hora de interpretar dejaron en evidencia un espectacular trabajo de bordado de cientos de flecos, también de perlas y brillantes.

La pulcritud del atuendo ameritó que Dion eligiera un prolijo atado en el pelo: un moño bajo muy sencillo que dejó completamente expuesto su rostro maquillado con mucha naturalidad. Pendientes y anillos de diamantes hicieron que esta aparición fuera un brillante sueño hecho realidad.

Pero Celine no fue la única que portó Dior para esta presentación, ya que su talentoso acompañamiento, el director de orquesta Scott Priece, quien se encontraba en piano de cola, también portó un elegante esmoquin firmado por la casa francesa.