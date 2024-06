Celine Dion reaparece en Nueva York con un ‘white total look’

Sin duda, es una de las cantantes canadienses más exitosas de todos los tiempos, pero desde diciembre de 2022 su carrera se ha visto eclipsada tras anunciar que vive con un extraño padecimiento, mismo que le ha impedido realizar las presentaciones en vivo en las que demuestra su enorme talento vocal.

Celine Dion es, para millones de personas, una de las voces más privilegiadas de todo el continente, sin embargo, el poco explorado desorden neurológico de la persona rígidala ha imposibilitado de realizar su vida normal y desde aquel desgarrador video en el que anunció que vive con este mal, han sido muy pocas las apariciones públicas de la intérprete de ‘My Heart Will Go On’.

Entre estas, destaca la ocasión en la que disfrutó de un encuentro deportivo en compañía de sus hijos y el día que, tras meses de permanecer oculta, volvió a subirse al escenario con el fin de entregar un premio Grammy a Taylor Swift. Pero una caminata por la alfombra roja había sido impensable en cierta etapa, mas ahora, regresó a posar para decenas de fotógrafos en la red carpet de un importante evento para su carrera.

El look de Celine Dion en la premier de su documental

La cita fue en la sala de conciertos Alice Tully Hall, en Nueva York, donde la estrella internacional llegó del brazo de su hijo –el también músico– René-Charles Angelil. Este evento que reunió a gente cercana a la cantante sirvió como primera proyección del documental “I Am: Celine Dion”, una producción que el próximo 25 de junio llegará a Prime Video y en la que la cantante narra cómo ha sido su camino desde que le fue diagnosticado el desorden neurológico que padece.

Luciendo radiante, con su rubia cabellera más larga de lo que generalmente usaba, la canadiense caminó hacia la entrada del recinto portando un muy elegante conjunto completamente blanco, el cual consistió en una blusa de seda aperlada con lazo en el cuello firmada por Dior y debajo una larguísima falda hasta el piso, también de seda, en corte recto, la cual decoró con un muy delicado cinturón en negro y plateado.

Este sofisticado outfit lo complementó con dos pulseras y un enorme anillo, mientras que para su beauty look se decantó por lucir una piel saludable. Poco color en los párpados móviles y un pálido rosa en los labios fueron las elecciones de la responsable del éxito de ‘It’s All Coming Back to Me Now’.