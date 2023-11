Céline Dion reaparece por primera vez tras revelar su complicada situación de salud

En diciembre del año pasado, Céline Dion reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad que le provocaba espasmos musculares e incluso le afectaba a las cuerdas vocales. Por esta razón, la cantante se vio obligada a cancelar sus presentaciones para 2023 y 2024. Desde entonces, la estrella canadiense había estado alejada del ojo público, hasta ahora. Y es que, tras casi un año de no aparecer frente a las cámaras y más de tres años de no salir en público, la estrella canadiense reapareció junto a sus hijos en Las Vegas.

©@celinedion



Céline se dejó ver con sus hijos en un juego de hockey en La Vegas.

La cantante acudió a la T-Mobile Arena en Las Vegas para disfrutar del partido de hockey entre los Vegas Golden Knights y los Montreal Canadiens. Emocionada, Céline compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos de esta salida familiar en la que adempas tuvo la oportunidad de coincidir con personalidades como Chantal Machabee, vicepresidenta de comunicación de los Montreal Canadiens, así como con las estrellas del equipo: Arber Xhekaj, Cole Caufield, Nick Suzuki y Alex Newhook.

“Mis hijos y yo nos divertimos mucho visitando a los Montreal Canadiens después de su partido de hockey contra los Vegas Golden Knights en Las Vegas el lunes por la noche. Jugaron muy bien, ¡¡qué partido!! ¡Gracias por reunirse con nosotros después del juego, muchachos! Eso fue memorable para todos nosotros. ¡Que tengan una gran temporada! - Céline xx…”, escribió la cantante, tanto en inglés como en francés, en su cuenta Instagram.

©@celinedion



La cantante compartió imágenes del encuentro.

En las fotos se veía a la cantante muy feliz junto a sus hijos, fruto de su matrimonio con René Angélil, fallecido en 2016: René-Charles, de 22 años, y los mellizos Eddy y Nelson, de 13 años. Después de tanto tiempo alejada del ojo público, Céline tenía preocupados a sus fans, pero esta aparición ha sido sin duda ha venido a tranquilizarlos. Y es que en las imágenes se ve a la intérprete de My Heart Will Go On con un buen semblante y de muy buen ánimo. Mientras que sus hijos se vistieron con los jerseys del equipo candiense, ella optó por un conjunto de pantalón y jersey de punto en color beige, además de un chaleco acolchado blanco y tenis a juego.

©@celinedion



La cantante se dejó ver con un buen semblante y de buen ánimo.

En las redes sociales de los Montreal Canadiens también se compartieron fotos y videos del encuentro de la cantante con los jugadores y sy entrenador Martin St. Louis. “Es un gran honor conocerte”, dijo el coach a la cantante. “Fue una noche increíble”, agregó. Céline, por su parte, se mostró también muy atenta con los jugadores. “Manténganse sanos y fuertes. Hagan lo que mejor hacen”, expresó la intérprete.

La complicada situación de salud de Céline

A principios de diciembre de 2022, tras haber cancelado varios conciertos durante el año, Céline anunció su complicado diagnóstico médico. “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y esto no es fácil”, dijo al referirse a los espasmos musculares que llevaba meses padeciendo. “Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy, muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas”, explicó entonces. Después de su anuncio y a lo largo de estos meses, ha sido su hermana mayor Claudette quien ha compartido algunos detalles sobre la salud de la artista.

“Sé que mentalmente, ella es fuerte. No está nada deprimida, al contrario, está llena de felicidad”, ha dicho Claudette a la prensa canadiense sobre la cantante. Además ha comentado que la artista tiene la certeza de que superará este problema de salud: “Vamos a salir de esto, está escuchando todo lo que le dicen y lo está haciendo religiosamente, porque quiere volver”.

©@celinedion



En diciembre de 2022 Céline reveló su enfermedad.

