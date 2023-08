La hermana de Céline Dion sobre la salud de la cantante: ‘No hallamos medicina que funcione’

El pasado 8 de diciembre Céline Dion reveló en a través de sus redes sociales que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad rara que le provocaba espasmos musculares e incluso le afectaba a las cuerdas vocales. Por esta razón, la cantante se vio obligada a cancelar sus presentaciones agendadas para 2023 y 2024. Desde entonces, la estrella canadiense ha estado alejada del ojo público, y ha sido su círculo cercano quien ha bridados detalles sobre su salud. Claudette, hermana de la intérprete, ha compartido una nueva actualización sobre el estado de Céline.

©GettyImages



Céline fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

La hermana de Céline ha revelado que la intérprete de éxitos All By Myself está tratando de hallar algún medicamento que le funcione y que ahora está siendo apoyada también por su hermana Linda, quien se mudó con ella para ayudar a cuidarla. La cantante vive en su mansión en Las Vegas con sus tres hijos: René-Charles, Eddy y Nelson.

“Cuando llamo a Céline y está ocupada, hablo con mi hermana Linda que está con ella y me dice que está trabajando muy duro”, declaró a Le Journal de Montreal a finales del mes pasado. “Está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad tanto como sea posible”, explicó.

©GettyImages



Claudette, hermana de Céline, ha dado detalles obre la salud de la artista.

“Sinceramente, creo que principalmente necesita descansar. Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor y la mejor en su juego. En un momento, tu corazón y tu cuerpo están tratando de decirte algo. Es importante Escúchalo”, opinó Claudette.

Hablando sobre la rehabilitación de Céline, dijo: “Confiamos en ella. Es innato en ella, es disciplinada en cada área de su vida... No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, comentó.

©@celinedion



La estrella canadiensa reveló en diciembre de 2022 su difícil diagnóstico.

Su salud la ha mantenido lejos de los escenarios

En mayo de 2022, Céline canceló su gira mundial, decisión que tomó por sorpresa a sus fieles fans, quienes volcaron su apoyo en ella. Fue hasta diciembre que se reveló su difícil diagnóstico y las complicaciones de salud con las que estaba lidiando.

“Todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, expresaba entonces la intérprete de My Heart Will Go On. También señaló que los espasmos estaban afectando todos los aspectos de su vida. “Me afecta a mi vida diaria, los dolores me causan dificultades cuando camino y las inflamaciones no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar”, confesaba.

