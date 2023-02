La hermana de Céline Dion revela detalles de la salud de la cantante

El pasado 8 de diciembre Céline Dion tomó sus redes sociales para hacer un triste anuncio: le había sido diagnosticada el síndrome de la persona rígida, una enfermedad rara que le provocaba espasmos musculares e incluso le afectaba a las cuerdas vocales. Por esta razón, la cantante se vio obligada a cancelar sus presentaciones agendadas para 2023 y 2024. Desde entonces, la estrella canadiense ha tenido contadas apariciones en redes sociales, una de ellas ha sido la que hizo en la víspera de Navidad para enviar un mensaje alusivo a la ocasión. Ahora, cuando sus fans esperaban una actualización sobre el estado de salud de Céline, una de sus hermanas ha roto su silencio.

Cpeline tuvo que cancelar todas sus presentaciones

En entrevista con el diario Le Journal de Montréal, Claudette Dion ha revelado que la intérprete canadiense se encuentra en su residencia de Denver, Colorado, y que actualmente “está rodeada de especialistas” que le están ayudando a hacer frente a su enfermedad. También dijo que no pierde la esperanza de verla nuevamente en un escenario.

En opinión de la canadiense de 74 años, el raro padecimiento de su hermana es consecuencia de cierta matera de las duras exigencias de que carrera profesional que empezó a temprana edad. y de su impecable trabajo. “Empezó con 12 años, realmente no tuvo ni adolescencia”, comentó Claudette, una de los 13 hermanos que tiene la intérprete de My Heart Will Go On.

Céline Dion con Claudette, su hermana mayor

Según contó la hermana mayor de Céline, desde hace dos años, cuando la pandemia estaba en su momento más álgido, que ni ella ni sus hermanos ven a la cantante, quien está enfocada en sí misma. “Confío en que la vida le devolverá lo que dio. Porque es una chica extremadamente inteligente, muy generosa y talentosa. Y enamorada de la vida también”, agregó Claudette, quien dio a conocer que organizó un concierto en homenaje a la intérprete en el Casino de Montréal, el próximo 30 de marzo con motivo de su 55 cumpleaños.