Céline Dion revela que padece una rara enfermedad neurológica

“Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, explicó la intérprete de My Heart Will Go On, cuya expresión mostraba mucha aflicción.

“Desafortunadamente, los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, admitió. “Me duele decirles hoy que esto significa que que no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero”, anunció.

No pierde la ilusión de presentarse de nuevo en el escenario

La cantante reveló que se ha puesto en manos de especialistas para tratar el transtorno que le fue diagnosticado. “Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, comentó la cantante.

©GettyImages



No pierde la ilusión de regresar a los escenarios

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha”, reconoció. “Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos desde el escenario, actuando para ustedes”, dijo intentanto contener las lágrimas.

En enero de este año, Céline ya había cancelado su gira Courage, y aunque alegó problemas de salud persistentes, no entró en detalles. “Tenía muchas esperanzas de estar lista para volver al escenario ahora, pero me doy cuenta de que tengo que ser más paciente”, lamentó entonces en un mensaje en su Twitter. Anteriomente, suspendió sus presentaciones en Las Vegas, programadas entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.