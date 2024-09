Las divertidas fotos de Ricky Martin con todos sus hijos en la piscina

De España a Tailandia, pasando por Azerbaiyán, Estados Unidos... y ahora Guatemala. Ricky Martin ha tenido un verano muy intenso en el que no ha dejado de trabajar. Eso sí, el artista puertorriqueño ha sabido combinar trabajo y disfrute junto a sus hijos, los mellizos Matteo y Valentino, de 15 años, Lucía, de 5, y Renn, de 4, que le han acompañado siempre que han podido.

Aprovechando su viaje a Guatemala, donde va a dar un concierto este jueves 12 de septiembre en la Explanada Cardales Cayalá, Ricky se ha llevado a toda su tropa. Tal y como puede verse en estas imágenes tan bonitas que ha compartido en sus redes, el cantante de La Mordidita, de 52 años, disfrutó de un divertido baño en la piscina.

"Otro día de sol con mis pececitos", es el mensaje que ha publicado, asegurando que es un "padre orgulloso". En las fotos le vemos muy sonriente rodeado de sus hijos, que cada día están más mayores.

"El padre más feliz del mundo" o "Feliz de estar aquí", son algunas de las frases que ha escrito a sus fans de Guatemala. Todos sus seguidores han comentado lo mayores que están sus hijos, sobre todo Lucía, a la que vemos vestida de rosa saltando en la piscina y nadando con su flotador. "Es la jefa y ella lo sabe", ha asegurado Ricky.

Recientemente, el cantante confesó que la pequeña quería seguir sus pasos. "La llevé al pediatra la semana pasada y el doctor le preguntó: 'Lucía, ¿qué quieres ser de mayor?'. Y ella dijo: 'Quiero ser cantante'". Al escuchar su respuesta, se emocionó y reconoció que: "Se me salía el corazón de la boca porque siempre dije que ella era una estrella".

Ricky está totalmente volcado en los hijos que tiene en común con su exmarido, Jwan Yosef. En declaraciones al programa Despierta América contó con cómo era su día a día con dos adolescentes en casa, asegurando que: "Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento". "Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros", declaró haciendo referencia a Matteo y Valentino.

"Me gusta que estemos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad", añadió. "Y obviamente tengo a Lucía y a Renn... tengo las energías y estamos saludables, así es que todo es maravilloso".

© Getty Images Ricky Martin y Esther Cañadas en una fiesta en Nueva York el 9 de septiembre

El cantante no ha parado esta semana y le vimos también en Nueva York acudiendo a la cena Anual Caring For Women que organiza la Fundación Kering durante la Semana de la Moda. Ricky llegó acompañado de su inseparable Esther Cañadas y acapararon todos los flashes con sus looks coordinados.

"Una hermosa velada en la ciudad de Nueva York, por una maravillosa causa", publicó, mientras que la modelo española, que estaba sensacional, dijo: "NYC Caring For Women. Un trabajo increíble, honesto y necesario en apoyo a las mujeres organizado por Kering. En la mejor compañía @ricky_martin ❤️".

© Getty Images Ricky Martin y Esther Cañadas con Julia Garner y Dakota Johnson

Durante la fiesta no dejaron de hacerse fotos y posaron también con estrellas como Julia Garner (Ozark, Inventando a Anna) y Dakota Johnson, que causó furor derrochando elegancia con un traje largo de color blanco con un precioso y llamativo top joya con escote en 'V' firmado por Gucci.