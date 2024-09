Valeria Ros confiesa ha tenido que elegir entre Atresmedia y David Broncano

Valeria Ros es una de las nuevas colaboradoras de 'La Revuelta', el programa que presenta David Broncano en TVE1. Tras cinco años trabajando en el Zapeando de La Sexta, donde ha hecho labores incluso de presentadora sustituta; la cadena Atresmedia no le ha permitido que compagine los dos proyectos, provocando su despido del grupo. Valeria Ros se ha estrenado en 'La Revuelta' este martes 10 de septiembre, donde se ha desvelado la decisión de la cadena de San Sebastián de los Reyes: "Tenemos una problemática con esta persona, porque ella trabaja en Atresmedia", decía David Broncano en directo. "Ella está en Zapeando y en lo otro de cantar", continuaba el conductor del programa, haciendo referencia a Tu Cara Me Suena. Pero sus colaboradores lo negaban: "A lo mejor ya no".

Finalmente la protagonista de esa conversación entraba al plató ante una advertencia de David Broncano: "Te has equivocado...". "No sabía que ibais a empezar con esto", respondía la colaboradora. "Esto puede ser perfectamente flor de un día", explicaba Broncano en relación a la duración de esta nueva etapa en la 1 de Televisión Española. Aunque Ros lo tenía claro: "Yo creo que lo vamos a petar". "Yo no me habría ido de Atresmedia", insistía David Broncano, ante la respuesta de su compañera: "¿Pero como me haces esto? Igual podía volver, pero ya no, ya queda rarísimo". Sin embargo, el presentador seguía dudando de si todo era verdad: "Yo como no sé cuanto de real es...".

La confirmación de Valeria

Tras estos dimes y diretes entre el presentador y su colaboradora, Valeria Ros lo confirmaba: "Es real en el sentido de que yo voy a hacer mi sección y por ahora no estoy allí". Además, el presentador aclaraba que ellos no tenían inconvenientes con el resto de cadenas: "Por nuestra parte no hay problema, tú puedes estar en Atresmedia". "Ya lo sé, por eso estoy aquí, los que no me hacen elegir", sentenciaba Valeria.

Mamá en solitario

Valeria Ros dio la bienvenida a su primera hija, Federica, en noviembre 2020, en plena pandemia del Covid19 y su mundo cambió por completo. Lo que quizá no podía imaginar es que ocho meses después de convertirse en madre, su vida volvería a tomar un nuevo rumbo al romper su relación con su pareja y padre de su bebé. En las páginas de ¡HOLA! confesaba que su progenitora también era madre soltera: "Ha sido muy trabajadora y siempre me ha inculcado esa independencia económica. Vengo de una familia en la que sólo somos mujeres, y creo que esas ganas de comerme el mundo es fruto de esa educación que he recibido. Siempre me he puesto retos profesionales. Yo creo que tanto en la comedia como antes de dedicarme a esto (yo quería ser actriz), siempre he sido ambiciosa a nivel laboral".